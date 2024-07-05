英國大選｜5大重點：大輸家何止保守黨　工黨勝選也不能太開心？

【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國7月4日舉行大選，工黨大勝，結束保守黨長達14年的執政，黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）將拜相。這次選舉內的大輸家，並非只得保守黨，主張蘇獨的蘇格蘭民族黨同樣遭沉重打擊，另一邊廂的大贏家工黨，雖然取得執政權但隱憂也多，強勢崛起的右翼改革黨更是不容忽視。本文拆解這次選舉結果的5大重點。



工黨破紀錄勝利

由施紀賢領軍的工黨從2019年大選慘敗中強勢反彈，在這次選舉贏得超過400個議席，成為議會內大多數。

5年前，很少有人能預見工黨能夠迅速回勇，但無可否認，由法拉奇（Nigel Farage）領軍的英國改革黨今次異軍突起，從保守黨手中搶走了不少選票。保守黨過去一段時間的黨爭內耗也讓民眾對其無比厭倦，從約翰遜（Boris Johnson）到卓慧思（Liz Truss，又譯特拉斯），再到辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克），民眾已經受夠在保守黨管治下的亂象叢生。

圖為2005年5月6日在英國倫敦白金漢宮舉行的一個場合上，新當選的首相貝理雅與英國女王伊利沙白二世握手。他當時正在覲見女王，請求她允許組建新政府。照片中貝理雅表現得自信從容，外界看不出原來在覲見女王期間，發生過令他尷尬又難忘的小插曲。（Getty）

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

懲罰保守黨 多於支持工黨

保守黨全面潰敗，工黨大勝。但細看之下，這次大選更多是保守黨選民大量流失，工黨整體得票率其實只得34％，故此《電訊報》指工黨以約3分之1的得票率，卻贏得約3分之2的議席，形容工黨的勝選結果是史上「最扭曲」（most distorted in history）。

英國選民顯然沒有原諒在保守黨管制下造成的一連串災難幸政策，保守黨的選票很多流向較小的政黨，路透社指，自由民主黨、改革英國黨、綠黨等較小黨派在選舉內合共贏得超過40%的選票，但由於英國國會選舉實行簡單多數當選制，這些黨派僅獲得約18%的議席。

英國大選：2024年7月5日，英國大選點票進中期間，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）贏得他在列治文和諾薩勒頓（Northallerton and Richmond）席位後發表講話。一名獨立候選人站在他後方，舉起一張印有英文L字的紙。（Reuters）

蘇獨運動遭遇沉重打擊

此前處於強勢的蘇格蘭民族黨（Scottish National party）在過去十年來首次遭到挫敗，爭取獨立的運動受挫。蘇格蘭民族黨2019年在蘇格蘭贏得48個議席，今屆大選預計不足10席8席。工黨這次在蘇格蘭進帳甚多，在上屆大選僅贏得1席，但截至目前已贏得35個議席，其中包括格拉斯哥的所有議席。

盡管蘇格蘭民族黨在2014年的獨立公投中失敗，但自2015年以來，民族黨在每次英國大選中都贏得多數席位，並自2007年一直領導蘇格蘭地方政府。民族黨在今次競選時的綱領是，如果他們能贏得蘇格蘭57個議席中的多數議席，他們將有權協商重啟第二次獨立公投，但這一切已隨着他們的敗選而幻滅。

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁黨魁施紀賢（Keir Starmer）密集出席競選活動。圖為在蘇格蘭的集會。（Reuters）

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）密集出席競選活動。圖為在蘇格蘭的集會。（Reuters）

改革黨異軍突起

支持脫歐、反移民的法拉奇（Nigel Farage）在第八次參選後終於勝選，他與改革黨（Reform UK）另外三位候選人一起贏得國會議席，能夠國會中率領一個小政黨將給予法拉奇更大的舞台和更多的媒體關注。

改革黨料贏得4個議席，低於最初預測的13席，但他們成功從保守黨手中奪取3個議席。

值得注意的是，改革黨在數十個選區的得票率名列第二，特別是在過往支持脫歐的地區，如果施紀賢上台施政不順，民望低落，改革黨勢必在未來選舉中成為更有力的挑戰者。

英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage，右）是英國脫歐派的領導人物，他此前曾7次參選英國下議院選舉，終於在本屆首次當選議員。（Reuters）

英國改革黨領袖法拉奇於2024年6月24日在英國肯特舉行的大選競選活動中指向競選宣傳品。（Reuters）

英國政治更動盪

《衛報》指，在上次2019年大選中，當時由約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨從工黨手中奪走傳統的勞工階層選區，很大程度上是因為這些地區的選民願意支持他完成英國脫歐。

在最新選舉結果中，工黨不但重新上台執政而且斬獲一場大勝，背後是選民對保守黨自2017年在經濟方面的表現大為不滿。

報道指，選舉結果顯示民眾慣性投票支持個別政黨的傾向漸漸在消失，如果一名政客表現不佳，英國選民必定厲聲批評他。在一次大選中獲得壓倒性的勝利，並不意味下次選舉就不會失敗，2019年大勝今次卻慘敗的保守黨就是一個好例子。

2024年7月4日，英國大選期間，英國工黨領袖施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞 (Victoria Starmer) 手牽手離開票站。（Reuters）