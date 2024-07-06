美國大選｜拜登：仍有信心可以擊敗特朗普　表明無意退出

美國總統拜登（Joe Biden）日前經歷災難級的大選辯論後，他在7月5日表示，自己仍然有信心可以在11月的大選擊敗共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump）。



路透社報道，拜登5日準備乘坐空軍一號（Air Force One）前往威斯康星州（Wisconsin）出席民主黨競選活動前，被問到是否仍可以擊敗特朗普時，他回應「是」。

拜登向威斯康星州的支持者發言，承認自己當天辯論表現不理想，並引來連串關於自己去向的猜測。他明確表示，自己會繼續競選，亦會再次勝出。

同日接受美國廣播公司（ABC）的訪問，下週亦會出席多個活動，嘗試向民眾展示自己仍有活力競選。不過他4日在一個電台訪問時，就再次出現口誤，當時拜登稱「自己很榮幸身為首位副總統和黑人女性為一位黑人總統效力」。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

6月15日，拜登和奧巴馬在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

他承認自己在與特朗普的辯論上表現欠佳，但強調論壇上的90分鐘不會抹殺他在過去三年半的工作表現。

對於有聲音認為拜登應該退出，改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）臨危受命參選，甚至有報道指民主黨的主要捐款人計劃勸退拜登，他的前幕僚長克萊因（Ron Klain）在社交平台X留言，指這些人不會着手迫走一個支持勞工和民眾的總統。

另外有消息人士透露，民主黨參議員沃納（Mark Warner）邀請參議院黨友8日討論拜登的競選活動，《華盛頓郵報》指沃納有意要求黨友向拜登施壓退選。拜登回應指，據他了解只有沃納正在考慮，不過自己與至少20名國會議院溝通後，他們都認為不要退出。