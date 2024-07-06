普京晤歐爾班　討論俄烏戰爭等問題

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月5日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談，討論兩國合作及俄烏戰爭等議題。



新華社報道，普京在會談結束後出席聯合記者會，在俄烏戰爭問題上，他表示俄羅斯始終並將繼續對通過政治和外交方式解決危機持開放態度，稱基輔方面無意對話。他認為和平倡議不應是休戰或臨時停火，亦不應是烏克蘭方面用以挽回損失和重新集結的臨時措施。

普京亦提到，匈牙利成為歐盟輪值主席國，他與歐爾班討論俄歐關係現狀，並談及未來歐洲安全架構的可能原則。他認為歐爾班的來訪，是為恢復俄歐對話及嘗試為俄歐關係注入新動力。

歐爾班稱與普京討論實現和平的途徑，就普京對當前和平倡議的看法等進行坦誠交流。他表示，爭取和平是匈牙利擔任歐盟輪值主席國期間的主要任務，沒有外交和溝通渠道，和平就無法實現。

普京同時表示，俄羅斯和匈牙利將在能源、醫療醫藥等領域繼續開展務實和互惠合作。

另外德國外交部同日指，匈牙利臨時取消8日在布達佩斯的兩國外長會面，形容情況令人震驚，並指歐爾班與普京會面後，德國有需要與匈牙利進行嚴肅和真誠的討論。