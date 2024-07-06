越南被指缺乏激勵措施　多間外企放棄投資當地

越南投資部說，由於缺乏足夠的投資激勵，越南錯失了英特爾和LG化學等跨國公司數十億美元的投資。



路透社報道，根據他們查閱的一份文件，投資部在6月29日的文件中說，美國晶片製造商英特爾曾提議在越南的一個項目中投資33億美元，並要求越南提供15%的「現金支持」，但後來決定將該項目轉移到波蘭。

2024年6月18日，越南河內，越南民眾在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問前，製作俄羅斯國旗。（Reuters）

該文件稱，在要求越南承擔30%的投資成本後，韓國LG化學有限公司也跳過越南，投資了印尼的一個電池項目。

文件說：「最近，許多大型集團來到越南探索投資機會，但後來決定轉移到其他國家，因為越南缺乏投資支持法規。」

越南是三星電子、富士康和英特爾等公司的重要製造基地，其經濟增長嚴重依賴外國投資。外國投資企業約佔其總出口的70%。

該部文件證實了路透社11月的一篇報道，稱英特爾已擱置了在越南的一項本可以使其本地業務翻倍的投資計劃。

該文件補充說，奧地利半導體製造商AT&S在其請求越南支持投資未得到滿足後，決定在馬來西亞投資，三星電子也正在將部分生產轉移到印度。

2023年，越南國會批准了15%的全球最低企業稅率，提高了企業實際繳納的稅額，此後跨國公司一直在關注越南設立投資激勵基金的計劃。

本文獲《聯合早報》授權



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