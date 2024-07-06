淺談英國工黨世界觀＋外交觀 施紀賢政府對華政策怎麼走？
本文將介紹新任英國工黨政府的外交政治世界觀，比較分析美西方的政治趨勢，以及對國際社會及中英關係的影響。
英國工黨在新一輪選舉里取得壓倒性勝利，工黨領袖施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）成為新首相，內閣也已組建完成，拉米（David Lammy）將擔任新的外相。
我們知道，工黨是一個左翼政黨，施紀賢年輕時對馬克思主義非常感興趣，也一直自稱「社會主義者」。工黨上台，說明在過去14年裹經歷保守黨（右翼）統治，一舉實現脫歐的英國在集體向左轉。
但也要看到，英國的左轉與歐盟國家的右轉有所不同：英國已經通過脫歐大部份解決移民問題，工黨表示後面還要加碼管控移民，而歐盟國家仍然陷在移民問題的泥潭裏
應該看到，實際上整個歐洲（包括英國）在經濟、社會問題上都是左傾的。只要移民問題得到解決（「攘外」），就有可能在國內問題上回歸左翼（「安內」）。
作為中國人，最關心的問題是，新的英國政府在外交政策上是否會發生調整轉向呢？對世界和中國會有什麼影響？
最好的方式，就是看看工黨政府自己是怎麼說的，這裏可以參考施紀賢的講話，以及英國新任外相拉米不久前發表在美國《外交事務》（Foreign Affairs）上系統闡釋工黨政府的外交思路。拉米將工黨的外交思路稱為「進步現實主義」（progressive realism）。
先說兩句拉米。他是黑人，來自於一個非常普通的家庭，成長於倫敦的托特納姆（Tottenham） 。父母是圭亞那第一代移民，兄弟姐妹四人由母親一手帶大。出身平凡的他上的都是普通中產學校，取得的成績都靠自己的一路奮鬥。他對自己身份的定位是：「非洲裔、非裔加勒比人、英國人、英格蘭人、倫敦人和歐洲人」。他始終把自己非洲黑人的身份放在第一，與英國保守黨精英來自完全不同的世界，有着完全不同的世界觀，這也有助於幫助我們了解他的左翼世界觀。
以下將概括拉米描述的英國工黨外交觀：
他基本標籤是「進步現實主義」（progressive realism），西方的國際關係思想及理論一般分為兩大譜系，一個是自由主義（liberalism），嚮往用進步的價值觀團結並改造世界，屬於左翼譜系；一個是現實主義（realism），認為所有國家都在最大化自己的利益，理想主義是幼稚的，國際關係的語言和思維應該是權力制衡。現實主義屬於右翼譜系。
所謂「進步主義」，其實就是「自由主義」換個說法；這裏所謂的「自由主義」，其實就是中國大眾理解的「白左」一套。
拉米認為現在英國應該在外交上推行進步現實主義，「進步現實主義」其實就是「第三條道路」，說成是「現實進步主義」其實也不可，因為現實主義和進步主義同等重要的，可以相互修飾。究其本質，就是在方法論和重大問題的研判上要有現實主義維度，在追求的目標、價值觀方面又有進步主義維度。
具體觀點：
1）擺正英國自己的位置，英國已不是超級大國，沒有那麼多的實力，只能發揮利用一下英聯邦國家，然後斡旋於歐洲、美國、中國及各種全球南方國家之間。英國最大的優勢是軟實力，最擅長辦的是做聯繫紐帶，和各方都搞好關係，否則是不可能在國際舞台上發揮正能量。
2）搞國內經濟：「發展才是硬道理」、「打鐵還需自身硬」，沒有經濟基礎則一切都白搭。所以工黨在國內專注於搞經濟，在未來十年把經濟搞起來，復興英國，尤其是要發展代表未來的關鍵領域（先進技術、綠色科技等）。而要做到這一點，離不開外國人的投資，因此工黨非常渴望吸引外國人來投資。而這也需要跟各國搞好關係。
3）關心全球性問題：國際問題方面。工黨的底色是自由主義、理想主義、進步主義，關心的都是典型的全球性問題，包括應對氣候變化，大流行病、AI安全挑戰等。他們認為，要應對這些問題是絕對離不開全球合作的，其中中國是絕對不可或缺的一環，只有和中國合作，才有可能推動這些議程。
4）氣候變化問題排第一：在所有問題中，排在第一位的是氣候變化，這才是工黨在國際上最核心的議程。工黨要搞的是「氣候外交」。他們真心地認為氣候問題會導致全球混亂、世界滅亡，是非常複雜同時已經極為緊迫、必須解決的議題。
5）與全球南方國家密切合作：推動氣候外交就必須獲得各國的支持——除中國的支持外，還有各種全球南方國家的支持。工黨認為全球南方國家是他們主要的合作對象（其中非洲特別重要，因為非洲的人口多，將來佔比會更多）。而南方國家未必都認可氣候變化議程，而且能源轉型是有經濟成本的。所以英國要幫助貧困國家發展經濟。
這裹引出英國的另一個目標，即在發展領域成為超級大國。大意是：南方國家希望尋求經濟發展時，都能想到英國，並總能從英國身上獲得支持，而英國工黨的角度是：授人以魚不如授人以漁，要幫助落後的國家富起來。
6）對美國歷史做法提出批評，對未來持觀望態度：拉米明確批評伊拉克、阿富汗、利比亞等的做法，認為削弱國際主義、自由主義議程。施紀賢和拉米都是堅決反對伊拉克戰爭的，而當年的工黨布萊爾（Tony Blair）曾迎合美國共和黨小布殊（George W. Bush）的議程。
但拉米止於對美國現行的外交政策提出太多評價，因為美國現在完全撕裂，共和黨和民主黨的路線完全不同，所以拉米選擇的是謹慎批評美國的歷史行為。施紀賢/工黨表示會後續堅定地維護和美國的特殊關係，但這些是必須要說的正確話，如果特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府堅決反對氣候變化議題的話怎麼辦呢？所以實際上對美問題工黨政府也需要走一步看一步。
7）支持烏克蘭。兩方面的考慮，現實主義導向是歐洲大陸的安全，以及團結歐洲大陸國家；理想主義/進步主義考慮是維護任何國家的主權獨立，維護國際秩序。
8）同情和支持巴勒斯坦：現實主義導向是，工黨也會對以色列表示支持，各打五十大板，因為畢竟要照顧美國的顏面關係，但同時，也要照顧阿拉伯/伊斯蘭國家的感受。理想主義/進步主義導向是，難以接受加沙的人道主義危機，同情、聲援、支持巴勒斯坦。施紀賢和拉米已經明確表示將承認巴勒斯坦國家身份。在以巴問題上，英國工黨將表現出與美國政府（尤其是特朗普政府）的不同。
9）反對西方反民主（illiberal）的右翼民粹主義：美/西方世界現在的民粹主義趨勢是懷疑西方民主體制，容忍甚至鼓勵進一步破壞已有的民主體制，向權威主義價值與體制轉向。工黨的底層邏輯是西方主流左翼、自由主義的，還是捍衛西方體制，反對突破自由主義底線的任何極端主義。
工黨國際路線和美國政治的關係：
1)與拜登民主黨有一定的共同語言，只不過工黨比拜登更加左翼，更加進步。
2)與美國特朗普「MAGA」的議程可以說是完全相反，南轅北轍，毫無交集，而且可能是相互對立。
3)幾個趨勢性概括：
英國向左，美國向右；英國走向外向（outward），美國走向內向（inward）； 英國走向國際主義，美國走向孤立主義；英國走向多級主義，美國（進一步）走向霸權主義。
4 )英國和美國的同與不同：
a) 同：文化上、民族上、種族上最終都是保守的，擔心移民和外來影響問題。所有的國家都一樣，包括那些本以為最自由的北歐國家和中歐國家。
b) 不同：解決移民問題後，可以再看看誰在政治、經濟、社會問題上左，誰在政治、經濟、社會問題上右。英國和歐洲一樣，底色是「左傾」的——否則這個國家就不會有NHS（國民保健制度）等福利國家遺產；美國的底色則是右傾，崇尚市場主義和資本主義。
5) 以上也使得，在中國問題上，取決於美國大選的結果，英國將在中美兩國關係中極為艱難的博弈（「走鋼絲」） 。
從工黨的國際路線進一步看歐洲和美國政治
1) 歐洲政治，左翼與右翼的某種交融合流：
可以樸素的理解，美/西方的右翼政黨負責解決移民問題（右翼政治問題）；左翼政黨則負責最終解決本國經濟社會問題（左翼政治問題）。但我們看到，在歐洲（含英國），左翼右翼已經合流，即英國左翼工黨在移民問題上是右傾的，法國極右翼「國民聯盟」（RN）在經濟問題上是左傾。
2) 美國政治，因為震盪無法交融合流而進一步撕裂：
因為只有兩個黨，兩極分化兩極對立，無法實現關鍵議題的左、右翼的合流，所以美國還會繼續撕裂。
英國工黨路線和中國的關係
主義和理念問題：
大的方面可以看出來，英國工黨的進步現實主義和中國提出的「人類命運共同體」實際上有很多相似、交集的地方。
主義和理念相似的地方：
都關心各種真正關乎人類長期發展命運的大問題，首當其衝是氣候問題，雙方有極大的共識；相信國際社會應該聯合起來，有所作為；相信未來是且應該是一個多級化的世界；相信全球南方是未來極為重要的力量；相信需要幫助全球南方/貧困國家發展經濟；無意改變其他文明體系國家的政治形態。
主義和理念不同的地方：
英國工黨的底色是西方主流自由主義，或更左一點點，歐洲主流民主社會主義/社會民主主義；中國底色則是中國特色的政治道路（包含中國/東方文明傳統價值及政治秩序）。
具體影響：對於國際問題
1) 在許多議題上有共同語言，可以廣泛、深入對話與合作，取得成績。舉例，雙方都極其關注氣候變化問題，希望實打實的投入。
2) 在一些地緣政治問題上有共同願景，例如巴以問題，工黨希望幫助巴勒斯坦。
3) 英國是幫助連接中國與歐洲的一道特殊橋梁。
4) 如果美國特朗普上台，中國與英國的關係更加「微妙」，雙方會發現，在許多問題上有共鳴，有更大的共同利益。
5) 在聯繫、聯合、發展全球南方國家的問題上，英國與中國將形成一定的競爭與合作的關係，爭取更大的話語權、影響力、主導作用、歷史地位等。英國預計會更多依託英聯邦的平台，利用英國傳統的軟實力；中國則依賴金磚國家（BRICS）、上海合作組織及其他既有的多邊/雙邊關係。
6) 在俄羅斯問題上，英國一定希望把中國拉向天平西方/歐洲的一側。
7) 但無論如何，雙方大的方向是更加趨同，共識部份超過非共識部份。
8) 總體而言，如果工黨政府能夠持續，則英國的歷史作用是推動世界向多極化發展，弱化美國的霸權，對中國是個好事，好處大於壞處。英國希望「用好」中國因素，中國也需要「用好」英國因素。
具體影響：對於中英雙邊關係
1) 英國工黨已經承諾在上任一百天後重新「評估」（audit）與中國的關係。從它的世界觀看來，方向是不能更清晰：工黨一定會重新接觸親近中國，與中國對話合作。
2) 英國要發展經濟，一定會希望增加英國與中國的經貿合作。特別是鼓勵中國企業到英國進行直接投資。英國已經脫歐，和歐洲還有一些競爭關係。
3) 工黨希望重新提振英國的軟文化。教育是一個極為重要的產業。預計英國也會加大吸引中國學生到英國留學，以及以各種形式豐富兩國的教育文化交流。
4) 工黨政府是不可能脫離美/西方的話語體系的，在政治意識形態上將與中國嚴格保持距離；在一些重點問題（包括香港問題）上會「說正確的話」；對中國的政治體制、秩序、價值會提出批評。
應當這麼理解：把中國「標籤」為安全挑戰、安全威脅、意識形態挑戰、意識形態威脅，不時放話批評中國，既是英國工黨政府的底線，也是與中國接觸、對話、合作甚至形成某種親近的前提條件，必須準確理解這一點。
本文獲微信公眾號兔主席/tuzhuxi授權轉載