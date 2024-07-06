朔爾茨斥歐爾班訪俄　匈牙利突取消德匈外長會議　柏林：震驚

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）7月5日批評匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）訪問俄羅斯後，匈牙利外交部突然取消原定與德國外交部的會議，德國對此表示「震驚」。



綜合路透社和彭博社7月6日報道，德國外交部官員5日說，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）原定於8日在布達佩斯與匈牙利外長西亞爾多（Peter Szijjarto）舉行會談，但匈牙利政府突然在5日晚取消會談。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）於2022年10月10日在德國柏林總理府會見匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）。（Getty）

德國外交部長貝爾伯克2024年6月11日在柏林出席烏克蘭復興會議。（Reuters）

德國外交部官員說，針對歐爾班「自行決定」莫斯科行程，德匈兩國外長需要進行一次「嚴肅和坦誠」的討論。

匈牙利外交部和政府發言人沒有立即回應置評請求。

7月5日早前，朔爾茨向媒體講話時指歐爾班並沒有事先告訴他準備訪問莫斯科。朔爾茨還說：「歐洲理事會外交政策的代表是米歇爾（Charles Michel），不是匈牙利。」米歇爾是歐洲理事會主席。

一名不願透露姓名的知情人士透露，米歇爾因無法與匈牙利官員取得聯繫，於4日晚上發出公開警告，明確指歐爾班不能代表布魯塞爾方面發言。

2024年7月5日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班握手致意。（Reuters）

匈牙利自7月擔任為期六個月的歐盟輪值主席國，歐爾班隨即於5日到莫斯科訪問。他在訪俄之前到基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並宣布組建歐洲議會新黨團「歐洲愛國者」聯盟。

歐爾班是2022年4月以來首名到莫斯科與普京會晤的歐盟領導人。雖然歐爾班在其他國家與普京見過面，但兩人在俄羅斯境內見面還是首次。

俄羅斯於2022年2月24日開始入侵烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

