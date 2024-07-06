朔爾茨斥歐爾班訪俄 匈牙利突取消德匈外長會議 柏林：震驚
撰文：聯合早報
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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）7月5日批評匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）訪問俄羅斯後，匈牙利外交部突然取消原定與德國外交部的會議，德國對此表示「震驚」。
綜合路透社和彭博社7月6日報道，德國外交部官員5日說，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）原定於8日在布達佩斯與匈牙利外長西亞爾多（Peter Szijjarto）舉行會談，但匈牙利政府突然在5日晚取消會談。
德國外交部官員說，針對歐爾班「自行決定」莫斯科行程，德匈兩國外長需要進行一次「嚴肅和坦誠」的討論。
匈牙利外交部和政府發言人沒有立即回應置評請求。
7月5日早前，朔爾茨向媒體講話時指歐爾班並沒有事先告訴他準備訪問莫斯科。朔爾茨還說：「歐洲理事會外交政策的代表是米歇爾（Charles Michel），不是匈牙利。」米歇爾是歐洲理事會主席。
一名不願透露姓名的知情人士透露，米歇爾因無法與匈牙利官員取得聯繫，於4日晚上發出公開警告，明確指歐爾班不能代表布魯塞爾方面發言。
匈牙利自7月擔任為期六個月的歐盟輪值主席國，歐爾班隨即於5日到莫斯科訪問。他在訪俄之前到基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並宣布組建歐洲議會新黨團「歐洲愛國者」聯盟。
歐爾班是2022年4月以來首名到莫斯科與普京會晤的歐盟領導人。雖然歐爾班在其他國家與普京見過面，但兩人在俄羅斯境內見面還是首次。
俄羅斯於2022年2月24日開始入侵烏克蘭。
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