匈牙利總理晤普京討論潛在烏克蘭和平協議　歐美批：勿採綏靖政策

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）7月5日到莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）就潛在的烏克蘭和平協議舉行會談，激怒一些歐盟領導人，他們警告匈牙利勿對莫斯科採取姑息政策，並指歐爾班不代表歐盟。美國也對歐爾班訪問莫斯科表示「關注」。



路透社7月6日報道，匈牙利自7月擔任為期六個月的歐盟輪值主席國，歐爾班隨即於5日到莫斯科訪問。他在訪俄之前到基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並宣布組建歐洲議會新黨團「歐洲愛國者」聯盟。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社交平台X說，只有歐盟27國堅定團結，才能為烏克蘭實現公正持久的和平鋪平道路。她說：「綏靖政策無法阻止普京。」

2024年7月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班。（Reuters）

法媒7月5日報道，白宮也對歐爾班訪問莫斯科表示批評。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說，在莫斯科因烏克蘭戰爭而受到排斥和制裁之際，歐爾班訪問莫斯科「無助於推進和平進程，對維護烏克蘭的主權、領土完整和獨立來說，更是適得其反」。

烏克蘭同日發表聲明，稱烏克蘭提出的10點和平計劃和以該計劃作為基礎舉行的國際峰會，是唯一實際可行的途徑，並指歐爾班的莫斯科之行沒有與基輔協調。

烏克蘭外交部說：「我們要強調，對我們國家來說，『沒有烏克蘭就不能達成烏克蘭協議』的原則是不可撼動的，我們呼籲所有國家嚴格遵守這一原則。」

對西方國家軍援烏克蘭作出批評的歐爾班承認歐盟並未授權他訪問俄羅斯，但他說，和平不可能「坐在布魯塞爾舒適的扶手椅上」實現。

歐爾班在社交平唐X說：「我們不能坐等這場戰爭奇蹟般地結束。」

另外新華社報道，普京5日在莫斯科與歐爾班就雙邊合作的熱點問題及烏克蘭局勢等交換意見。

普京在會談結束後的聯合記者會上說，他與歐爾班的會談有益、坦誠且內容豐富。俄匈將在能源、醫療醫藥等領域繼續開展務實和互惠合作。

普京在談到烏克蘭局勢時稱，俄羅斯始終並將繼續對通過政治和外交方式解決危機持開放態度，但「對方」不願意這樣做。和平倡議不應是休戰或臨時停火，也不應是烏克蘭當局用以挽回損失和重新集結的暫時性措施。

俄羅斯總統普京7月5日在克里姆林宮與匈牙利總理歐爾班會面。（REUTERS）

歐爾班在會談後說，他與普京討論實現和平的途徑，就普京對當前和平倡議的看法等進行坦誠交流。他說，爭取和平是匈牙利擔任歐盟輪值主席國的主要任務，沒有外交和溝通渠道，和平就無法實現。

歐爾班是2022年4月以來首名到莫斯科與普京會晤的歐盟領導人。雖然歐爾班在其他國家與普京見過面，但兩人在俄羅斯境內見面還是首次。

俄羅斯於2022年2月24日開始入侵烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

