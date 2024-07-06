常用於爽身粉　世衛研究機構列滑石粉「可能致癌物」　學者爭論

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）7月5日把滑石粉（talc）列為「很可能致癌」（probably carcinogenic）物質，但專家警告不應將IARC的這份公告誤解為滑石粉會致癌的確鑿證據。



IARC說，他們是根據「有限證據」（limited evidence）顯示滑石粉可能導致人類卵巢癌，並有「足夠證據」（sufficient evidence）認為滑石粉與大鼠癌症有關，也有「有力的機理證據」（strong mechanistic evidence）顯示它在人類細胞中出現致癌迹象，而做出這個決定。

滑石粉是天然存在的礦物質，全球許多地方都有開採，常用於製造嬰兒爽身粉。美國強生（Johnson & Johnson，又譯嬌生）公司就因為嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品可能致癌而面臨多宗訴訟。

國際癌症研究機構指出，許多人是因為使用嬰兒爽身粉或化妝品而接觸到滑石，但最嚴重的暴露情況是發生在開採、加工或製造產品的階段。

該機構說，有多項研究顯示，在生殖器上使用滑石粉的女性罹患卵巢癌的概率增加，但也不能排除一些研究中的滑石被致癌的石棉（asbestos）污染。

圖為2015年10月15日，強生嬰兒爽身粉產品陳列在美國紐約的一個藥店貨架。（Reuters）

圖為美國加州（California）歐文市（Irvine）的強生辦公室。（Reuters）

不過，未參與研究的英國開放大學（The Open University）統計學者麥康威（Kevin McConway，暫譯）警告，國際癌症研究機構的評估可能具誤導性。

他認為，該機構的研究屬觀察性質，不能證明因果關係，因此沒有確鑿證據指向使用滑石粉會導致罹患癌症的風險增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

