強生擬未來25年付89億美元了結爽身粉致癌訴訟

強生（Johnson & Johnson，又譯作嬌生）4月4日同意就其嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品被指致癌症的訴訟達成和解。它稱計劃在未來25年向4萬受害者支付合計89億美元賠償，以了現時及未來涉及結滑石粉致癌的訴訟。



公司在一份證券備案文件中宣布這項擬議的和解方案。文件還稱，強生子公司LTL Management在首次申請破產保護失敗後，重新申請破產保護。

文件還稱，近7萬名索賠人已承諾支持擬議的解決方案；這方案需獲破產法院批准。

該公司稱實行和解方案並不等於承認公司有不當行為。強生全球訴訟副總裁哈斯（Erik Haas）補充稱公司仍認為這些說法是似是而非的，缺乏科學依據。

強生爽身粉被指致癌訴訟：圖為2015年10月15日，強生嬰兒爽身粉產品陳列在美國紐約的一個藥店貨架。（Reuters）

公司此前面臨數萬宗訴訟，原告們聲稱其滑石粉產品因有石棉污染並導致人罹癌。

強生2021年10月剝離LTL Management，以減少訴訟和和解帶來的損失。公司將滑石粉訴訟轉移到這間子公司，並立即申請破產保護。

根據一份年度文件，公司2020年至2021年期間支付74億美元的訴訟費用。強生表示，在這段期間，滑石粉訴訟是其法務支出主要來源。

公司2022年宣布，2023年在全球範圍內停止在其嬰兒爽身粉中使用滑石粉，並將用玉米澱粉代替。