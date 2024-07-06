英國大選｜拜登與施紀賢重申　繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯

英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）7月5日正式成為新一任首相後，美國總統拜登（Joe Biden）致電祝賀他領導的工黨在英國大選中取得勝利，並表示希望在多項議題上合作。



白宮在一份聲明中說，拜登和施紀賢「重申將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的無情侵略」。

白宮發聲明指，拜登和施紀賢在通話中重申兩國的特殊關係，以及合作維持世界各地自由和民主的重要。

圖為美國總統拜登2022年2月12日在大衛營度週末，與俄羅斯總統普京通電話，討論俄羅斯可能入侵烏克蘭的問題。（Reuters）

拜登亦表示，期待在連串重要議題，包括支持烏克蘭應對俄羅斯等，他同時希望與北愛爾蘭領袖共同促進當地發展和經濟機會。

白宮聲明說：「拜登和施紀賢還重申共同致力於保護《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement，又名《耶穌受難日協議》）的成果，並與北愛爾蘭領導人合作創造和維持經濟增長與機遇。」

英國新任首相施紀賢（Keir Starmer）2024年7月5日下午在白金漢宮覲見英王查理斯三世。（Reuters）

拜登稱會期待在下週於華盛頓舉行的北約（NATO）慶祝成立75周年峰會中接待施紀賢。北約峰會7月9日至11日在美國華盛頓舉行。屆時施紀賢將是首次以英國首相身份，會見會見拜登和其他國家領導人。

同一天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）感謝施紀賢保證英國將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。澤連斯基在短訊平台Telegram說，他與施紀賢通過電話，並祝福施紀賢「成功實現英國人民的期望」。

澤連斯基說：「我感謝施紀賢保證，英國支持烏克蘭的原則不會改變。」

英國新首相施紀賢（Keir Starmer）和他的妻子維多利亞在他當選後首次進入首相府，工作人員鼓掌歡迎。（Reuters）

他也說，他和施紀賢已在下週北約峰會之前「協調了雙方的立場」。烏克蘭希望在北約峰會了解烏克蘭為爭取加入北約可能採取的措施。