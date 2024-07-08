印度總理莫迪抵俄　今晤普京「一對一交流」　預計不發聲明

據俄羅斯塔斯社（TASS）7月8日報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）已抵達莫斯科，他將在當地出席印俄峰會會議（India-Russia Annual Summit）。



俄衛網8日稱，莫迪在起飛前表示，他熱切期待與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，並稱後者為朋友。印度總理指，印度和俄羅斯之間特殊和優先的戰略夥伴關係在過去十年中取得了進展，包括在能源、安全、貿易、投資、衛生、教育、文化、旅遊和人際交流等領域。

2024年6月7日，印度總理莫迪（Narendra Modi）會見總統穆爾穆（Draupadi Murmu）後會見媒體，宣布組成新政府。（Reuters）

印度外交部第一副部長夸特拉（Vinay Kwatra）早前表示，莫迪7月8日下午抵達莫斯科，晚上將出席與俄羅斯總統的私人晚宴。

2022年9月16日俄羅斯總統普京和印度總理莫迪於烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織（SCO）峰會期間舉行會議。（Reuters）

印度總理9日將與在俄印度人會面，向克里姆林宮的無名烈士墓（Mogila Neizvestnogo Soldata）敬獻花圈，並參觀正在莫斯科展出的俄羅斯國家原子能公司展館。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，普京7月8日與莫迪舉行會晤，晚上他們將進行一對一非正式交流。

佩斯科夫稱：「總統晚上還計劃進行國際接觸。今天，你們都知道，印度總理莫迪先生抵達對俄羅斯進行正式訪問。而且今天將開始此訪的非正式部份。今天晚上將進行兩位領導人的非正式交流，他們將有機會自由交流，一對一。」

佩斯科夫稱，兩人7月9日舉行大小範圍會談。