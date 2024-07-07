拜登爆嚴重口誤　竟自稱「首位非裔女副總統」

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日參加總統候選人首輪辯論的表現，已令他勝任總統能力備受質疑。他雖在7月6日美國廣播公司（ABC News）播出的訪問「解畫」，堅稱自己不用做認知測試。話音剛落，又有美媒報道他出現嚴重口誤。

拜登7月4日接受費城黑人廣播電台（WURD）專訪時，竟自稱是「首位輔助非裔總統的非裔女性」，將自己與副總統賀錦麗（Kamala Harris）混淆。

6月15日，拜登和奧巴馬在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

《紐約郵報》7月5日報道，拜登4日安排與多家媒體進行訪談，期間他提到自己與非裔人士的淵源，包括曾擔任前總統奧巴馬（Barack Obama）的副手；當自己成為總統後，又選用亞非裔的賀錦麗為副總統。

他言談間似乎一度搞錯自己與副手的身份，他向節目主持人表示：「我很自豪，可以成為第一位輔助非裔總統的非裔女性副總統。」

上述差錯只是他表受專訪期間多次口誤之一。拜登也提到：「我還是個孩子的時候，我是第一位在特拉華州（Delaware）全州範圍內當選的總統。」內容非常難以理解。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

富豪商界領袖168人促退選

綜合美國媒體7月5日報道，美國多名富豪和商界領袖合共168人聯署，要求拜登退選，即放棄尋求連任，多名白宮高官也收到這封聯署信。

聯署信由美國一個2018年成立、名為Leadership Now Project的頂尖商界領袖組織發起，有份簽署的包括沃爾瑪（Walmart）集團繼承人克里斯蒂（Christy Walton）、億萬富豪投資人、知名企業的總裁和高層，以及哈佛大學法學院教授等。