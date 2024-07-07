拜登能繼續選美國總統？白宮訪客紀錄「這位訪客」身份惹眼惹猜測
撰文：許懿安
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在美國電視台7月6日播出美國總統拜登（Joe Biden）專訪片段，拜登稱自己不需進行認知測試。話音剛落，美媒7月6日爆出有柏金遜症專家多次進出白宮。在6月27日晚拜登前總統特朗普（Donald Trump）首輪辯論慘敗後，外界對拜登這位已屆81歲美國總統的心智健康狀況的負面猜測，或因此更難被遏制。
美媒7月6日說，柏金遜症權威專家卡納爾（Kevin Cannard）自2023年8月起八度進入白宮與美國總統拜登的醫師奧康納（Kevin O'Connor）會面。
《紐約郵報》7月6日援引白宮訪客紀錄表稱，沃爾特・里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）柏金遜症專家卡納爾自2023年8月起至今八度造訪白宮，2024年1月17日亦曾與奧康納會面。
八次會面中，其中7次會面發生2024年3月，卡納爾見了沃爾特・里德與白宮的聯絡官納斯沃錫（Megan Nasworthy，暫譯）。
卡納爾是柏金遜症方面權威，在沃爾特・里德執業將近20年，而卡納爾在商業社群領英（LinkedIn）的頁面描述，長期「擔任支援白宮醫療部門的神經學專家」。
6月27日晚拜登與美國前總統特朗普（Donald Trump）進行首場電視辯論，拜登表現被指差勁，有語無倫次、雙目無神以及思路中斷的情況：
奧康納在2月的年度體檢中為拜登的健康開出證明。奧康納當時說，對總統的身體檢查包括神經學檢查，明確排除了柏金遜症。
白宮7月5日表示拜登在電視辯論後與奧康納進行了「口頭交流」。