拜登能繼續選美國總統？白宮訪客紀錄「這位訪客」身份惹眼惹猜測

在美國電視台7月6日播出美國總統拜登（Joe Biden）專訪片段，拜登稱自己不需進行認知測試。話音剛落，美媒7月6日爆出有柏金遜症專家多次進出白宮。在6月27日晚拜登前總統特朗普（Donald Trump）首輪辯論慘敗後，外界對拜登這位已屆81歲美國總統的心智健康狀況的負面猜測，或因此更難被遏制。



美國廣播公司（ABC News）在香港時間2024年7月6日上午8時30播出專訪總統拜登（Joe Biden）的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登藉此機會，就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」，以及嘗試化解它所引發的政治危機。進行此次訪問的主持人是斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）。（訪問片段截圖）

美媒7月6日說，柏金遜症權威專家卡納爾（Kevin Cannard）自2023年8月起八度進入白宮與美國總統拜登的醫師奧康納（Kevin O'Connor）會面。

美國《紐約郵報》2024年7月6日說，柏金遜症權威專家卡納爾（Kevin Cannard）自2023年8月起八度進入白宮與美國總統拜登的醫師奧康納（Kevin O'Connor）會面。最新一次會面發生在2024年1月。（linkedin.com/in/kevin-cannard）

《紐約郵報》7月6日援引白宮訪客紀錄表稱，沃爾特・里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）柏金遜症專家卡納爾自2023年8月起至今八度造訪白宮，2024年1月17日亦曾與奧康納會面。

圖為2023年1月28日，美國特勤局警員在白宮外站崗。（Reuters）

八次會面中，其中7次會面發生2024年3月，卡納爾見了沃爾特・里德與白宮的聯絡官納斯沃錫（Megan Nasworthy，暫譯）。

卡納爾是柏金遜症方面權威，在沃爾特・里德執業將近20年，而卡納爾在商業社群領英（LinkedIn）的頁面描述，長期「擔任支援白宮醫療部門的神經學專家」。

6月27日晚拜登與美國前總統特朗普（Donald Trump）進行首場電視辯論，拜登表現被指差勁，有語無倫次、雙目無神以及思路中斷的情況：

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。拜登當晚表現被指差勁，有語無倫次、雙目無神以及思路中斷的情況。（Reuters）

奧康納在2月的年度體檢中為拜登的健康開出證明。奧康納當時說，對總統的身體檢查包括神經學檢查，明確排除了柏金遜症。

白宮7月5日表示拜登在電視辯論後與奧康納進行了「口頭交流」。

圖為2024年4月27日在美國華盛頓一酒店舉行的白宮記者協會晚宴上，美國總統拜登在主持人交談時回應。（REUTERS/Tom Brenner）