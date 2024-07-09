普京莫斯科市郊官邸招待莫迪作非正式會談

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外的官邸舉行非正式會談。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

路透社報道，普京星期一（7月8日）晚在新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸迎接莫迪，他擁抱了莫迪，稱莫迪為「親愛的朋友」，並表示「非常高興」見到莫迪。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

塔斯社引述普京的話說：「我們的正式會談將在明天（9日）舉行，今天在這個舒適、溫馨的環境，我們可能會討論同樣的課題，但這只是非正式的會談。」

這是莫迪五年來首次訪問俄羅斯，普京為莫迪提供了茶、漿果和糖果，並親自駕機動車帶莫迪參觀他的官邸園地。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

美國國務院說，美國對莫迪在俄羅斯入侵烏克蘭之際訪問莫斯科，以及對印度與俄羅斯的關係深感關注。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

本文獲《聯合早報》授權轉載

