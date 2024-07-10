獨立調查顯示世界反興奮劑組織沒偏袒中國泳手

一項獨立調查稱，世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）對23名中國游泳運動員禁藥檢測呈陽性並獲准參加東京奧運會一事，沒有處理不當或偏袒。



美國《紐約時報》4月報道，23名中國泳手在2021年東京奧運會前被測出違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine，TMZ）呈陽性。世界反興奮劑組織被指偏袒中國方面的調查結果，認定運動員在不知情下攝入受污染食物，沒有作出處罰。

綜合路透社和法媒法新社報道，世界反興奮劑組織任命的瑞士檢察官科蒂爾（Eric Cottier）星期二（7月9日）公布對此事的調查結果。

調查報告說：「沒有任何內容表明世界反興奮劑組織表現出偏袒或側重，或以任何方式偏袒23名曲美他嗪檢測呈陽性的（中國）游泳運動員。」

調查報告還說，沒有發現世界反興奮劑組織對中國反興奮劑組織決定的審查存在違規行為，並且在決定是否向國際體育仲裁法庭上訴時涵蓋了所有相關問題。

科蒂埃寫道：「世界反興奮劑組織考慮的所有因素，無論是來自中國反興奮劑組織提交的決定文件，還是來自其執行的調查程序，都表明從事實和適用規則的角度來看，不上訴的決定是合理的。」

世界反興奮劑組織曾辯護稱，沒有證據對中國的調查結果提出質疑，律師也建議不要就這起事件提出上訴。

圖為示意圖。（路透社）

世界反興奮劑組織對這份報告表示歡迎。世界反興奮劑組織主席班卡（Witold Banka）說，這份報告的結論非常清楚，「世界反興奮劑組織沒有偏袒中國，根據證據，不上訴中國游泳案件的決定毫無疑問是合理的」。

調查報告還直言，世界反興奮劑組織沒有做錯任何事，並指責美國反興奮劑組織是在玩遊戲。

班卡猛批：「從一開始我就說，這顯然是美國少數幾個人的政治遊戲，目的是破壞這個體系的穩定，也許是奪取控制權。」

他也質疑，「為什麼一個國家想要控制反興奮劑系統，這是完全不公平的，違背了系統的協調，對體育界來說非常危險。」

美國反興奮劑組織負責人泰格特（Travis Tygart）對這份報告表示質疑，他稱：「這份（報告）並不令人意外，因為世界反興奮劑組織親自挑選調查人員，並將調查範圍設定得極其有限，從而阻礙了有意義的審查。」

他還稱：「考慮到世界反興奮劑組織在調查過程中扮演的舒適角色，外界也不得不懷疑，世界反興奮劑組織是否能夠在報告發布之前看到甚至美化報告。」

泰格特指出，圍繞此案的「大多數關鍵問題」仍未得到解答，如藥物TMZ是如何進入據稱食物被污染的酒店廚房的，世界反興奮劑機構用來斷定此案的科學依據和數據仍不清楚。

本文獲《聯合早報》授權轉載

