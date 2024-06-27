中國泳手藥檢肥佬仍獲放行戰奧運　水神菲比斯狠批反禁藥組織無能

中國泳手藥驗不合格仍獲世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）放行出戰東京奧運一事，因中國游泳隊公布的巴黎奧運名單中，包括張雨霏在內當時11名被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應的泳手而再次燃燒，美國「水神」菲比斯談及WADA時毫不留情，直指這個全球禁藥監察組織「無能」，運動員不能再盲目信任他們。



世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

張雨霏、汪順等藥檢「肥佬」泳手再戰奧運

中國游泳隊上周公布巴黎奧運18女、13男的泳手參賽名單，當中包括11個涉及東京奧運前被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應的泳手，東京奧運金牌泳手張雨霏和汪順均屬當時禁檢不合格的選手。

今年4月美國《紐約時報》報道23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月，被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應。世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）隨即向查詢傳媒確認2021年東京奧運前一個月發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，卻未作任何處罰，並容許涉案運動員參賽，事件震撼全球，以美國為首的多國泳手以至運動員組織相繼發聲，批評WADA。

當時WADA兩度發聲明回應，捍衛他們讓涉事23泳手出戰東京奧運的立場，之後再召開網上記者會，WADA總裁Witold Banka回應指，「今次事件WADA在每個過程都跟足應有程序，調查每個線索。如果要我們再做一次，我們做出來的也是完全一樣。」他強調，「我們從每個方面細心審視中國反禁藥組織（CHINADA）的決定，追查每一項證據，並搜集進一步資料。」Witold Banka指出，「今次個案我們跟足程序，已無改進空間。」

美國游泳名將菲比斯到國會作證。（路透社）

菲比斯：運動員不能再盲目信任WADA

WADA對事件的強硬態度，令美國政府十分不滿，《紐約時報》曾指白宮要求調查事件，目前美國國會正就反禁藥措施進行聆訊，國會邀得美國游泳名將菲比斯到場，一如日前亦就事件公開發言的另一名將莉迪姬，「水神」同樣狠批WADA，「在我而言，明顯地WADA任何改革嘗試都是失敗，它仍有根深柢固的結構問題，並已一次又一次證明，那會摧毀國際體壇的誠信以及運動員公平競技的權利。」

菲比斯指，「身為運動員，我們已不能再盲目對世界反禁藥組織投以信任，它持續證明那是個無能（incapable）或是不願意在全球各地持續執行一貫政策的組織。」

張雨霏是東京奧運前被驗出藥驗呈陽性反應的中國泳手之一，她即將出戰巴黎奧運。（Getty Images）

WADA拒絕到美國國會作供

WADA拒絕到美國國會作供，僅發聲明稱，「WADA認為，就一個另一國家的個案到美國國會委員會捲入政治爭論並不洽當，尤其WADA正就這宗持個案進行獨立調查。」

由國際運動員牽頭的組織Global Athlete向WADA發出公開信，指出中國泳手泳手藥檢不合格一事已令運動員對反禁藥制度僅餘「些微信任」（little trust），「超過1個月，向WADA提出有關指控前的行動以及後續反應的問題，WADA都只是維持他們的說法，未有透明地直接回應，對事件完全無提供明確解釋。」

2020東京奧運中國得獎泳手：

一半資助來自各國政府 美國單一國家貢獻最多

美國政府要求WADA改革，並非無的放矢，事關這個全球反禁藥組織的一大資金來源，便是他們。WADA由國際奧委會（IOC）1999年牽頭成立，2002年起總部設在加拿大蒙特利爾，資金來源一半來自IOC，另一半來自全球各國政府。

2024年他們預算5000萬美元，IOC貢獻2500萬美元，餘下一半各國政府提供資助額各異，美國達到362萬美元，是單一貢獻最大國家，歐洲是按洲份付出最大地區，達到1187萬美元，亦即是全球各國資助額合共的接近一半，中國僅佔77萬美元，亞洲付出最多的是日本，有150萬美元。另一游泳強國澳洲亦僅佔55萬美元。歐美各國是對WADA資助最多的地區，WADA就事件拒絕檢討的強硬態度難怪引起他們不滿。

中國游泳界在領軍人物孫楊因破壞藥檢樣本被長期禁賽。（Getty Images）

對於中國泳手藥檢不合格，WADA為何未有向涉案泳手提出暫時停賽，他們早前回應組織沒有權力這樣做。當時國際泳聯（World Aquatics）指出，他們有信心陽性藥檢測試獲得專業處理，國際藥檢機構（International Testing Agency，簡稱ITA）確認，中國反禁藥組織自2021年作出相關決定以來，ITA未獲任何可靠證據指向隱藏或操控禁藥測試程序。

美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）屢次表達不滿，要求「那些隱藏陽性測試結果的人，受到法律制裁」，並威脅或採取法律行動。泰加特聲言，「整件事對全球清白運動員來說是個慘劇」，並指出，「他們應該公布有關違規事項，他們應取消那些運動員參賽資格，他們應該要（運動員）暫時停賽」。

美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）聲言，今次事件「對全球清白運動員來說是個慘劇」。（Getty Images）

23中國泳手入住同一酒店，廚房內有禁藥殘餘

WADA在4月記者會上披露個案更多細節，包括中國反禁藥組織向他們報告，指出藥檢呈陽性反應的23個泳手，全部入住同一間酒店，而在該酒店廚房、大堂抽氣系統及排水渠內，均發現有曲美他嗪的殘餘。

而全部運動員藥檢結果均只帶有小量曲美他嗪，並徘徊在陰性與陽性反應之間，這個發現與刻意服用禁藥的反應不符，因此中國反禁藥組織裁定23泳手藥檢呈陽性為「食物受環境因素污染的結果」，決定不採取進一步行動，並知會WADA有關決定。WADA科學部門認定個案無可疑，因此毋需跟進，法律專家亦同意，國際體育仲裁法庭未必保證能推翻個案。

中國外交部發言人汪文斌當時指中國游泳運動員「無過錯、無疏忽」。（中國外交部）

WADA並未公布涉案23名中國泳手名字，惟之後傳媒報道當中包括「蝶后」張雨霏及汪順兩位東京奧運金牌泳將。中國游泳隊在東京奧運共派出30名泳手參賽，獲得3金2銀1銅共6面獎牌，共有9名泳手得獎。

汪順贏得男子200米混合泳金牌，張雨霏獲得女子200米蝶泳金牌、100米蝶泳銀牌，李冰潔在女子400米自由泳摘銅；張雨霏和李冰潔聯同隊友楊浚瑄、湯慕涵、董潔和張一璠合力贏得女子4X200米自由泳接力金牌，張雨霏、楊浚瑄、徐嘉余和閻子貝合作在男女混合4X100米混合接力摘銀。