中國泳手藥檢風波｜世界反禁藥組織：邀瑞士檢察官審查處理手法

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）在4月25日公布，針對2021年東京奧運前23名中國泳手被驗出藥驗呈陽性一事， 邀請瑞士獨立檢察官對WADA的處理進行審查，預計兩個月提交報告。



WADA在聲明中表示，該組織受到不公平、具損害性和毫無根據的指控，認為WADA偏向中國，因此沒有向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。WADA拒絕這種虛假的指控，願意將問題交由經驗豐富、受人尊重的獨立檢察官科迪爾（Eric Cottier）詳盡審查。

據WADA在聲明中介紹，科迪爾完全獨立於WADA、體育界和政府部門，擁有39年工作經歷。包括2005年到2022年12月退休前擔任瑞士沃州總檢察長。

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WADA同時宣布，WADA稍後將派出合規審查小組到中國評估反禁藥工作，小組將邀請數名獨立審查人員同行。

WADA在本月20日確認，23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前，曾被驗出對曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應。中國反禁藥組織（CHINADA）其後表示，上述樣本源於食物受環境污染，推翻藥檢結果，涉事中國泳手獲准繼續參加東京奧運。