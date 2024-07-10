中國女日本海灘游泳失蹤　漂流36小時從靜岡到千葉達80公里幸獲救

一名20多歲中國籍女子7月8日晚上在日本靜岡縣下田市海灘游水時失蹤，日本搜救人員屢尋不果，幸7月10日終傳來好消息，她10日早上獲一艘貨船的船員發現救起，地點是千葉縣南房總市海岸。日媒指，她經歷36小時海中漂流，失蹤地點與尋回地點的直線距離長達80公里。她有脫水症狀，沒有生命危險。



綜合靜岡放送（SBS）、日本放送協會（NHK）10日報道，據日本下田市海岸防衛隊介紹，這位女子8日晚上7時30分左右身穿黑色泳衣、使用游泳水泡在下田市白濱大濱海水浴場下水玩耍，但之後不知為何失蹤，她的朋友到附近的便利店求助報案，稱女子進入海裏後消失不見。

警方稱，白濱大濱海水浴場原定13日才開放，所以意外發生時未有救生員值班。

日本警察、消防部門及海上保安廳接報後展開搜索行動，但一直未有發現，行動至8日晚上深夜結束，然後至9日上午繼續。

根據日媒7月10日指，中國籍20多歲女子在靜岡縣下田市海灘（左方紅點）失蹤，最後在千葉縣南房總市野島埼海岸尋回，直線距離達到約80公里，右方紅點為野島埼燈塔（地圖截圖）

7月10日上午8時左右，女子終在千葉縣南房總市野島崎海岸被一艘行經的貨船發現，她正在海上漂浮，船員跳入海中救起女子，她之後獲移送到緊急救援隊，再送到橫濱一家醫院，她因脫水需要接受靜脈注射，幸意識清醒，傷勢沒有生命危險。

報道稱，女子漂流約36小時，從她失蹤的下田市海灘至獲發現的地點，直線距離長達約80公里。警方正調查她失蹤的詳細情況。