莫迪與普京談俄烏戰爭表關切　克宮：沒有意見不合

印度總理莫迪（Narendra Modi）訪俄期間與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，7月9日兩人在莫斯科的克里姆林宮會談。雙方稱會在經濟、防務、教育等廣泛領域加強雙邊合作。談到俄烏戰爭時，莫迪含蓄地表達關切，克宮回應。



俄衛網10日引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京與印度總理莫迪會談期間沒有出現分歧。

圖為2024年7月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會見印度總理莫迪後，兩人道別。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

普京在會談先談及此事並表示：「對於您尋求烏克蘭危機解決辦法的努力，我深表謝意。」對此，莫迪表示：「看到無辜的孩子失去生命，我萬分心痛。實現和平至關重要，但戰場上通往和平的解決方案是不存在。」不過他僅對此表達關切，並未對於交戰一方的俄羅斯批評。

雙方還強調，和平解決俄烏戰爭相關問題必須在俄烏兩國共同參與下通過外交途徑找到方法。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

日本放送協會（NHK）7月10日引述分析稱，入侵烏克蘭已造成俄羅斯與歐美之間的矛盾不斷升級，北約峰會又舉行，在這個背景下，普京希望通過彰顯與「全球南方」的代表性國家印度的合作關係對歐美施加壓力。

莫迪7月8至9日對俄羅斯進行正式訪問，這是莫迪5年來首次來到俄羅斯。莫迪8日與普京在非正式場合會面，9日雙方舉行會談。