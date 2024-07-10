莫迪訪俄會晤普京後，中印關係改善更不可能了？

印度總理莫迪7月8日至9日到訪俄羅斯，這是俄烏衝突兩年來莫迪首次到訪俄羅斯，也是莫迪開啟第三任期後首個訪問的國家。莫迪打破了印度總理任後首次出訪選擇鄰國的傳統，表明了印俄關係的重要性。

印俄之間有年度領導人會晤機制，俄烏衝突後俄羅斯曾邀請莫迪到訪，但莫迪當時顧慮到西方的壓力而婉拒了，如今他一改猶豫態度，第三任期率先到訪俄羅斯，挽救俄印關係的意圖不言而喻。這說明莫迪並沒有被西方政治綁架，展現出了相對獨立的外交姿態。

這種對俄印關係的珍惜，有國家利益的考量，印度需要來自俄羅斯的軍事貿易支援，也需要收割俄羅斯被西方制裁之下的油氣資源紅利。更有政治層面的考量，當廣大全球南方國家在俄烏衝突上追求中立時，印度的猶豫態度會損傷其全球南方大國的地位。

2024年7月8日 俄羅斯莫斯科 莫迪訪俄羅斯 莫迪看馬術表演 普京駕電動擺渡車載莫迪遊覽官邸 （Reuters）

印度一直寄希望於俄羅斯可以在中印之間中立，俄烏衝突後中俄關系的走近讓印度感受到壓力，傳統上，維繫同俄羅斯的良好關係，是印度應對中國的一部分。莫迪到訪俄羅斯，從另外一個側面暗示了印度從來沒有改變對中國的防禦性姿態。

那莫迪不擔心印度過度支持俄羅斯會讓西方不滿嗎？另一個值得注意的細節是今年6月6月贏得連任選舉後，莫迪6月13日啟程前往意大利參加G7峰會，是第三度擔任總理後出席的首個國際活動，也是印度第11次、莫迪第5次參與G7峰會。

印度立足於全球南方，贏得西方支持的政治路線是一直都是存在的。作為全球南方的重要國家是西方拉攏的重點對象，印度當然清楚這其中的利害。印度極力擴大自身在全球南方的影響力，為自身貼上新興國家領袖的標籤，同時利用中印矛盾和自身全球南方領袖的標籤，為爭取西方支持打下基礎。這種左右逢源的地位是受到西方打壓的中國不能比的。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

莫迪非常清楚，既有西方支持，也有源於全球南方的支持。魚和熊掌兼得的背後，是中印關係不睦。

中國可以在上合金磚等全球南方國家雲集的國際組織容得下印度，西方可以容得下印度接近俄羅斯，未必會在G7和美日印澳等組織容得下印度緩和同中國的關係改善。

在西方世界，印度是全球南方國家中和中國矛盾明顯的國家。在全球南方國家中，印度又是對中國提議金磚擴容反對的國家，還是對上合有多過「一帶一路」色彩提出反對的國家。印度是全球南方國家中針對中國的反對派，是西方國家反對中國的支持者。印度依賴於對於這樣的戰略定位紅利，那麼中印關係的改善其實不容樂觀。