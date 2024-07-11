習近平晤孟加拉總理哈西娜　中孟升至全面戰略合作夥伴關係

2024年7月10日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見訪華的孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）。兩國領導人宣布中孟關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



根據中國外交部，習近平指，中國和孟加拉國是相知相交的友好近鄰，兩國友好往來綿延千年，建交以來，兩國始終相互尊重、相互支持，平等相待、合作共贏，樹立國與國之間尤其是「全球南方」國家間友好交往、互利合作的典範。

他指中方珍惜中孟兩國老一輩領導人締造的深厚友誼，願以明年建交50周年為契機，加深高質量共建「一帶一路」，拓展各領域合作深度和廣度，推動中孟全面戰略合作夥伴關係行穩致遠。

習近平強調雙方要弘揚相互支持的優良傳統，加深政治互信。中方支持孟方堅持奉行獨立自主外交政策，走符合本國國情的發展道路，維護國家主權、獨立、領土完整，反對任何外部干涉。

國家主席習近平2024年7月10日與孟加拉國總理哈西娜（Sheikh Hasina）在北京舉行會面，會後兩國宣布將中孟關係提升為全面戰略合作夥伴關係。（中國外交部官方網站）

中方願同孟方開展治黨治國經驗和發展領域政策交流，加強發展戰略對接，加深經貿投資、互聯互通等領域合作，支持更多中國企業同孟方加強產業投資合作，推動兩國產業鏈供應鏈融通發展，助力孟加拉國實現國家發展。

雙方要辦好明年「中孟人文交流年」，促進兩國文化、旅遊、媒體、體育等領域交流合作，中方願同孟方密切國際和地區事務協作，加強在聯合國等多邊框架內協調和合作，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體。

中國外交部指，哈西娜表示孟方對同中國擁有深厚友誼倍感榮幸，對中國在習近平主席英明領導下克服各種困難挑戰取得日新月異的偉大成就、不斷提高人民生活水平深表欽佩。孟加拉國堅定致力於推進民族解放和減貧發展事業，感謝中方在此進程中給予孟方寶貴支持。

國家主席習近平2024年7月10日與孟加拉國總理哈西娜（Sheikh Hasina）在北京舉行會面。（新華社）

孟方希望學習借鑑中國成功發展經驗，擴大兩國經貿、基礎設施、減貧等領域合作，加強青年、文化等人文交流。共建「一帶一路」倡議極大促進了本地區經濟發展和民生改善，孟方將繼續積極參與共建「一帶一路」合作。

哈西娜又歡迎中方積極參與孟南部一體化開發計劃，助力孟實現「2041願景」。孟方堅定恪守一個中國原則，支持中方在台灣問題上的立場，堅決反對外部勢力干涉中國內政，堅定支持中方維護自身核心利益。相信孟中全面戰略合作夥伴關係必將取得更大發展。