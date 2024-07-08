習近平會見歐爾班：中歐沒地緣政治矛盾　關係應保持穩定健康發展

撰文：蕭通 許懿安
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匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月8日訪華，中國國家主席習近平上午在北京釣魚台國賓館與他舉行會談。

央視8日稱，習近平在會面中表示，推動烏克蘭戰爭早日停火、政治解決符合各方利益。他說，目前重點是盡可能讓烏克蘭局勢降溫，國際社會應為烏克蘭雙方恢復直接對話談判創造條件並提供支持。

習近平指出，兩個月前，他對匈牙利進行成功國事訪問，雙方宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，為今年兩國建交75周年賦予新的歷史意義，也為中匈關係高水平發展注入強勁動力。下週，中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水平對外開放。這將為中匈合作提供新機遇、注入新動能。雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持，加強各領域務實合作，高質量共建「一帶一路」，持續豐富中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係內涵，更好造福人民。

習近平祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國。習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該保持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。明年是中國歐盟建交50周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推進雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。希望匈方作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

歐爾班表示，兩個月前，習近平主席對匈牙利進行了歷史性成功訪問。兩個月來，雙方認真落實此訪重要成果，友誼和互信更加牢固，為匈中關係未來發展奠定了堅實基礎。面對當前動盪不安的國際形勢，中國不僅熱愛和平，而且提出了系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響，願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈子」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。

雙方重點就烏克蘭危機進行深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況。習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，闡述了中方有關看法主張。

習近平強調，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，儘快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。

中國外長王毅參加會見。

匈牙利通訊社（MTI）7月8日稱，歐爾班在會面中表示，非常讚賞中國所提有關解決烏克蘭危機的倡議。歐爾班又說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

俄衛網7月8日引述MTI援引發言人豪沃希（Bertalan Havasi）的話報道稱：「總理歐爾班的『和平使命』（peace mission）繼續推進，7月8日清晨抵達北京，日間將與中華人民共和國國家主席習近平會談。」

匈牙利總理歐爾班會面中表示，中國推動世界和平，對匈牙利人來說非常重要。

他在社交媒體X發文稱，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。（Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，歐爾班親往機場迎接：

中國國家主席習近平結束法國與塞爾維亞的行程後，2024年5月8日抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）8日在社交媒體X（前稱Twitter）發布兩人握手時的合照並表示：「歡迎來到匈牙利，習主席！」（ PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，與歐爾班會晤：

2024年5月9日，匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯歡迎中國國家主席習近平到訪。（PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

這是自7月初匈牙利接任歐盟輪值主席國以來，歐爾班第3次出人意料的出訪。他上週突訪烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」，事前均未有公布行程。

歐爾班7月2日訪烏克蘭首都基輔，敦促總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。

他7月5日率團抵達莫斯科，與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行會談，稱此訪是「和平使命」的後續階段，而第一階段是7月2日訪問基輔。歐爾班說，準備很快舉行「數場同樣意想不到的會晤」。

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）奉勸歐洲政治人物在歐爾班「和平使命」接下來的行動開始前「綁好安全帶」。

匈牙利-俄羅斯關係：2015年2月17日，俄羅斯總統普京（左）和匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯國會出席兩國多項協議的簽署儀式。（Getty）
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