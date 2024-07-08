俄烏停火有希望？　習近平指出一個重要條件

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月8日訪華，中國國家主席習近平下午與他舉行會談。央視引述他說，只有各大國發揮的是正能量而不是負能量，才有在烏克蘭停火的希望。



習近平在會面中表示，推動烏克蘭戰爭早日停火、政治解決符合各方利益。他說，目前重點是盡可能讓烏克蘭局勢降溫。

習近平稱，國際社會應為烏克蘭雙方恢復直接對話談判創造條件並提供支持。

匈牙利通訊社（MTI）7月8日稱，歐爾班在會面中表示，非常讚賞中國所提有關解決烏克蘭危機的倡議。歐爾班又說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

俄衛網7月8日引述MTI援引發言人豪沃希（Bertalan Havasi）的話報道稱：「總理歐爾班的『和平使命』（peace mission）繼續推進，7月8日清晨抵達北京，日間將與中華人民共和國國家主席習近平會談。」

匈牙利總理歐爾班會面中表示，中國推動世界和平，對匈牙利人來說非常重要。

他在社交媒體X發文稱，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。（Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，歐爾班親往機場迎接：

中國國家主席習近平結束法國與塞爾維亞的行程後，2024年5月8日抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）8日在社交媒體X（前稱Twitter）發布兩人握手時的合照並表示：「歡迎來到匈牙利，習主席！」（ PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，與歐爾班會晤：

2024年5月9日，匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯歡迎中國國家主席習近平到訪。（PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

這是自7月初匈牙利接任歐盟輪值主席國以來，歐爾班第3次出人意料的出訪。他上週突訪烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」，事前均未有公布行程。

歐爾班7月2日訪烏克蘭首都基輔，敦促總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。

他7月5日率團抵達莫斯科，與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行會談，稱此訪是「和平使命」的後續階段，而第一階段是7月2日訪問基輔。歐爾班說，準備很快舉行「數場同樣意想不到的會晤」。

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）奉勸歐洲政治人物在歐爾班「和平使命」接下來的行動開始前「綁好安全帶」。