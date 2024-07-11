瑞銀：英國至2028年或流失近兩成百萬富豪　台灣增幅料跑贏全球

瑞士銀行公布報告稱，到了2028年，英國可能會失去近六分之一的百萬美元富豪，但美國等其他國家和地區的百萬富翁佔比會增加，包括台灣。



路透社報道，瑞士銀行（UBS）星期三（7月10日）發布的《2024年全球財富》報告顯示，到了2028年，英國的美元百萬富翁數量將從2023年的306萬1553人下降17%至254萬2464人。報告還預測，荷蘭的百萬富翁人數將從123萬1625人下降4%至117萬9328人。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）說：「過去幾年，英國和其他國家都明顯看到了制裁俄羅斯後的影響。」

英國經濟：2024年3月3日，無人機鏡頭下的倫敦摩天大樓，背景是金絲雀碼頭金融區。（Reuters）

英國新任首相施紀賢（Keir Starmer）甫上任即展開國內訪問行程，7月8日抵達北愛爾蘭首府貝爾法斯特訪問。（Reuters）

多諾萬認為，英國決定取消「非本地」身份也產生了一些影響，因為非本地身份讓富裕且通常是外國國籍的人避免繳交海外收入稅。不過，這些富豪人口會隨着其他國家的低稅率政策移動，所以該群體的流失也不全然受英國政策影響。

報告稱，到了2028年，美國百萬富翁的總數將增加16%；德國增加14%；法國增加16%；日本增加28%；西班牙增加12%；意大利增加9%。百萬富翁人數增幅最大的地區是台灣，增幅達47%，主要得益於台灣晶片產業發展。

2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳在台灣發表演講，稱Nvidia一切都從台灣開始。（聯合報圖片）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館發表「AI生態系統發展」演講，首度透露輝達新一代GPU平台叫做「Rubin」，也展示跟台灣合作的「NVIDIA Earth-2數位孿生地球」和「數位人類（Digital Humans）」服務，稱未來所有PC都會是AI，幫人類執行多項任務。（YouTube@NVIDIA）

瑞銀指出，在過去15年中，亞太地區的財富增幅最大，增長近177%，緊接着是美洲，增長近146%，而歐洲、中東和非洲（EMEA）地區僅增長44%。

不過，亞太地區的債務增幅最大。自2008年以來，亞太地區的總債務增長了192%以上，是EMEA地區增幅的20多倍，以及美洲地區增幅的近四倍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

