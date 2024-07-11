瑞銀：英國至2028年或流失近兩成百萬富豪 台灣增幅料跑贏全球
撰文：聯合早報
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瑞士銀行公布報告稱，到了2028年，英國可能會失去近六分之一的百萬美元富豪，但美國等其他國家和地區的百萬富翁佔比會增加，包括台灣。
路透社報道，瑞士銀行（UBS）星期三（7月10日）發布的《2024年全球財富》報告顯示，到了2028年，英國的美元百萬富翁數量將從2023年的306萬1553人下降17%至254萬2464人。報告還預測，荷蘭的百萬富翁人數將從123萬1625人下降4%至117萬9328人。
瑞銀全球財富管理首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）說：「過去幾年，英國和其他國家都明顯看到了制裁俄羅斯後的影響。」
多諾萬認為，英國決定取消「非本地」身份也產生了一些影響，因為非本地身份讓富裕且通常是外國國籍的人避免繳交海外收入稅。不過，這些富豪人口會隨着其他國家的低稅率政策移動，所以該群體的流失也不全然受英國政策影響。
報告稱，到了2028年，美國百萬富翁的總數將增加16%；德國增加14%；法國增加16%；日本增加28%；西班牙增加12%；意大利增加9%。百萬富翁人數增幅最大的地區是台灣，增幅達47%，主要得益於台灣晶片產業發展。
瑞銀指出，在過去15年中，亞太地區的財富增幅最大，增長近177%，緊接着是美洲，增長近146%，而歐洲、中東和非洲（EMEA）地區僅增長44%。
不過，亞太地區的債務增幅最大。自2008年以來，亞太地區的總債務增長了192%以上，是EMEA地區增幅的20多倍，以及美洲地區增幅的近四倍。
本文獲《聯合早報》授權轉載