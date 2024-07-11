法國大選｜馬克龍促主流政黨籌組執政聯盟　冀從中任命新總理

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）7月10日透過投書媒體，呼籲主流政黨聯合起來，在國民議會中形成穩固多數。這是他自7月7日選舉結束以來，首次公開發表評論。



國民議會選舉經兩輪投票後，三大陣營所得議席，均未達到可以組閣的絕對多數，令法國陷於政治僵局。

馬克龍在當日刊出的文章中，敦促具有「共和價值觀」（republican values）的主流政黨組成執政聯盟，稱希望能從中任命一位新總理。他呼籲各政黨領袖為自身及國家利益，展現出理智、和諧和冷靜。

2024年7月7日，法國國民議會第二輪投票公布部份結果後，極左翼不屈法國黨（LFI）的支持者表現興奮。（Reuters）

在選舉中獲得最多議席的左翼新人民陣線（NFP），是由極左翼的不屈法國黨（LFI），與社會黨、綠黨和共產黨組建。

路透社指出，馬克龍並未明確呼籲哪些政黨並組聯盟，但他提到的「共和價值」，通常被理解為排除極左派及極右派。

數名不屈法國黨議員已作出反應，重申馬克龍必須承認落敗。一旦新人民陣線就總理人選達成共識後，馬克龍就應該接受，並允許該聯盟籌組政府。