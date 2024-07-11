BBC評述員妻女遭殘殺　疑是分手情殺　鄰居：現場驚傳可怕尖叫聲

英國倫敦一民宅7月9日發生兇殺案，3名女子死亡，遇害者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員約翰・亨特（John Hunt）的妻子和2名女兒。警方相信這是一宗具針對性的案件（targeted incident）。7月10日落網的疑犯克利福德（Kyle Clifford，暫譯）背景複雜。



26歲的疑犯克利福德來自倫敦北部的恩菲爾德鎮（Enfield）10日在北倫敦一處墓地被捕。他涉於9日晚在赫特福德郡（Hertfordshire）布希地區（Bushey，暫譯）一小鎮殺害母女3人。

死者是約翰・亨特61歲的妻子卡羅爾（Carol Hunt）以及他們的28歲女兒漢娜（Hannah，暫譯）和25歲​的女兒路易絲（Louise，暫譯）。

警察接到報案後，趕到布希一小鎮的一所樓房，發現3名重傷的女性，她們最終當場死亡。

BBC電台賽馬評述員約翰・亨特（John Hunt）及其61歲的妻子卡羅爾（暫譯）。（社交網站）

天空新聞（Sky News）10日稱，警方10日下午在倫敦恩菲爾德鎮（Enfield）一個墳場發現並拘捕疑犯，對方當時受傷。救援人員接報將疑犯送院。警方表示，他們拘捕疑犯時並沒開槍。

報道指，墳場與疑犯的住所相距不遠。

天空新聞11日稱，疑犯落網後被送往重大創傷中心就醫。由此看見，疑犯被發現時身上料有大面積的傷勢。

包括《獨立報》及《太陽報》在內的英媒，都指克利福德是亨特次女路易絲的前男友。

路易斯的母親生前曾向朋友說，女兒跟男友分手分得很難看。

英國倫敦一幢民宅2024年7月9日發生兇殺案，3名女性死亡，遇害者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員約翰・亨特（John Hunt）的妻子卡羅爾（暫譯，左）和2名女兒漢娜（暫譯，中）及路易絲（暫譯，右），警方相信這是一宗具針對性的案件。7月10日落網的疑犯克利福德（Kyle Clifford，暫譯）背景複雜。（Facebook）

生前數天發「分手文」

英國《每日郵報》7月11日稱，路易絲生前是一名寵物犬美容師，她在死前數天（7月3日）在社交媒體X發文稱：「我很佩服那些[選擇]離開的女人，我不理您在第一次或第12次之後就離開了，我就佩服！」她寫道：「我不理人們是不是連續11年都說你蠢，但到了第12年你覺得自己受夠了，打破[人與人之間的]聯結需要很大的力量。選擇自己是需要很多的自愛。」

暫時未知這些推文是否與前男友克里福德有關。

名為Glyn Nicholas的77歲鄰居稱，路易斯與男友分手後很不開心，上週駕車時更因此發生交通意外，撞到離家不遠的一根木製電線桿。

警方追緝一名男子克利福德（Kyle Clifford），據報道指，他是亨特次女路易絲的前男友（英國赫特福德郡警方）

現場曾傳出尖叫聲

住在現場附近的46歲鄰居說，他聽到房子裏傳來「尖銳的」尖叫聲。武裝警察封鎖了道路，隨後是「一片混亂」。她說：「武裝警察跑過來，大喊『呆在家裏』。」

另一名鄰居告訴記者，受害者一家人對鄰居友善。她說：「我們每天都會看到他們路過，他們會說早上好……發生這樣的事情真的讓人很傷心、很震驚。」

其中一名死者、25歲的路易絲（Louise Hunt，暫譯）（社交網站）

疑犯曾入伍 退役做保安

《每日電訊報》報道，克利福德曾在陸軍服役。他於2019年加入女王騎兵衛隊，儘管他完成軍訓，卻在3年後因難以適應紀律嚴明的軍旅生活辭職。離開陸軍後，克利福德做過很多低薪工作，最終在倫敦北部找到一份保安員工作。

鄰居們形容克利福德「相當正常」，並說他從未表現出任何暴力傾向。

其中一名死者、28歲的漢娜（Hannah Hunt，暫譯）（社交網站）

他的哥哥布拉德利（Bradley Clifford，暫譯）已遭終身監禁，罪名是謀殺一名朝他汽車扔瓶子的電單車騎手。6年前，23歲的布拉德利在恩菲爾德一家酒吧外與18歲的索班・汗（Soban Khan，暫譯）和19歲的弗朗西斯（Jahshua Francis，暫譯）起爭執後，追趕並故意撞倒了他們。

內政部長顧綺慧（Yvette Cooper）說，案件「確實令人震驚」，並表示她一直在跟進調查的最新進展。

在英國，擁有十字弓不需要許可證，但在公共場合攜帶十字弓是違法的，除非有合理的理由。

內政部發言人說，今年已發起徵集證據的行動，以研究是否應對十字弓實施進一步管制。她說，部長將「迅速考慮調查結果，以確定是否必須收緊法律」。