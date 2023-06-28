美國狠父「拿十字弓射殺3周大女兒」 妻抱着嬰兒也中箭
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國紐約州26歲男子普羅弗里特（Patrick D. Proefriedt）在妻子手中抱着3周大女兒時，竟然朝她們發射十字弓。
十字弓先射進女嬰上半身後再擊中妻子胸口，造成女嬰當場死亡，妻子重傷送醫。
曾自稱性格「太善良」、「不惜一切保護家人」 Facebook大曬親子照（點圖了解更多）：
+8
布魯姆縣（Broome County）警方表示，男子普羅弗里特26日上午在科爾斯維爾（Colesville）家中和妻子梅根（Megan Carey）發生嚴重爭吵後，竟然拿起十字弓射向當時正在抱着女兒艾莉諾（Eleanor Carey）的妻子，妻女中箭後他還試圖阻止對方報警。
警方凌晨5時15分左右趕到現場時，普羅弗里特已經逃離家中，發現十字弓箭射進女嬰上半身後從腋下穿出，再擊中梅根胸口。
醫護人員立即對女嬰施以急救，然而仍在現場被宣告身亡，梅根則被送到附近醫院接受治療。
【延伸閱讀】英國男涉殘殺亞裔妻及2歲女兒「屍藏地板下」 還被控性虐7歲女童（點擊放大瀏覽）：
+7
警方後來在住家附近樹林中，成功將車輛陷入泥濘中的普羅弗里特逮捕，並指控犯下二級謀殺罪、二級謀殺未遂罪和一級藐視法庭等罪。
警長阿克沙爾（Fred Akshar）表示，這宗案件是近年來所發生最心碎且最愚蠢的犯罪行為之一，「我們所有人都與這名無辜的3周大女嬰艾莉諾家屬同在」。
英國女富豪被殺1年多 兩男疑處心積慮侵佔財產製造她仍活着假象巴西男遭連開30槍殘殺 竟是福音歌手妻下手 狂收養50子女種禍因加拿大台女騎警執勤遭刺殺 疑兇竟是韓裔艾美獎導演美國婦被控殺子女埋屍後院詐領福利 出庭詭異笑容令人心寒美父感恩節打獵 誤認9歲兒子是野兔親手開槍射殺 當場崩潰索馬里女子在家突遭子彈擊中 射到陰核卡在下體
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】