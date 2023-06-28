美國狠父「拿十字弓射殺3周大女兒」　妻抱着嬰兒也中箭

美國紐約州26歲男子普羅弗里特（Patrick D. Proefriedt）在妻子手中抱着3周大女兒時，竟然朝她們發射十字弓。



十字弓先射進女嬰上半身後再擊中妻子胸口，造成女嬰當場死亡，妻子重傷送醫。

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布魯姆縣（Broome County）警方表示，男子普羅弗里特26日上午在科爾斯維爾（Colesville）家中和妻子梅根（Megan Carey）發生嚴重爭吵後，竟然拿起十字弓射向當時正在抱着女兒艾莉諾（Eleanor Carey）的妻子，妻女中箭後他還試圖阻止對方報警。

警方凌晨5時15分左右趕到現場時，普羅弗里特已經逃離家中，發現十字弓箭射進女嬰上半身後從腋下穿出，再擊中梅根胸口。

醫護人員立即對女嬰施以急救，然而仍在現場被宣告身亡，梅根則被送到附近醫院接受治療。

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警方後來在住家附近樹林中，成功將車輛陷入泥濘中的普羅弗里特逮捕，並指控犯下二級謀殺罪、二級謀殺未遂罪和一級藐視法庭等罪。

警長阿克沙爾（Fred Akshar）表示，這宗案件是近年來所發生最心碎且最愚蠢的犯罪行為之一，「我們所有人都與這名無辜的3周大女嬰艾莉諾家屬同在」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】