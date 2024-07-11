美國大選｜特朗普副手人選呼之欲出？出席造勢活動多次提及一名字

共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）尚未公布競選拍檔人選，他7月9日在佛羅里達州出席造勢活動時，多次提及該州參議員魯比奧（Marco Rubio），引起傳媒注意。特朗普又向總統拜登（Joe Biden）下戰書，邀請他再來一場辯論。



特朗普7月9日在邁阿密造勢，譏笑民主黨因為一場辯論就想換掉拜登。他稱民主黨無法決定誰更不適合當總統，是「眼瞓鬼拜登」（Sleepy Joe），或是「笑騎騎的賀錦麗」（Laffin' Kamala）。

特朗普對拜登再下戰書，邀請他在本星期再辯論一次，外加一場18洞高爾夫球賽。

共和黨全國黨代表大會（Republican National Convention）將於7月15日在密爾沃基舉行，外界密切關注特朗普的副手人選。

特朗普在長達一小時的造勢活動上，多次提及身在現場的佛州參議員魯比奧。魯比奧屬對華鷹派人士。

美國媒體6月底曾報道，最有可能成為特朗普副手人選的分別是佛州參議員魯比奧，俄亥俄州聯邦參議員萬斯（JD Vance）和北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）。