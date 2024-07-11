BBC評述員妻女遭殘殺疑犯落網　球星奧雲與同行齊聲悼念

英國倫敦一民宅7月9日發生兇殺案，3名女子死亡，遇害者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員約翰・亨特（John Hunt）的妻子和2名女兒。疑犯克利福德（Kyle Clifford，暫譯）7月10日落網。英格蘭著名球星奧雲（Michael Owen）與一眾體育評述員都在網上撰文悼念約翰・亨特的妻女，並向他致以慰問。



英國倫敦一民宅7月9日發生兇殺案，3名女子死亡，警方10日繼續封鎖現場一帶（Getty）

據BBC的報道，26歲的疑犯克利福德2年前離開軍隊，他來自倫敦北部的恩菲爾德鎮（Enfield），10日在北倫敦一處墓地被捕。他涉嫌於9日晚在赫特福德郡（Hertfordshire）布希地區（Bushey，暫譯）一小鎮殺害母女3人。

受害者是賽馬評論員約翰・亨特的61歲妻子卡羅爾（Carol Hunt）以及他們的28歲女兒漢娜（Hannah，暫譯）和25歲​的女兒路易絲（Louise，暫譯）。3人在赫特福德郡布希的家中遭到襲擊。

英國倫敦一幢民宅2024年7月9日發生兇殺案，3名女性死亡，遇害者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員約翰・約翰・亨特（John Hunt）的妻子卡羅爾（暫譯，左）和2名女兒漢娜（暫譯，中）及路易絲（暫譯，右），警方相信這是一宗具針對性的案件。7月10日落網的疑犯克利福德（Kyle Clifford，暫譯）背景複雜。（Facebook）

BBC引述一位認識約翰・亨特一家的女士形容他們全家都是「善良、友善和溫柔」的人，「總是願意為別人付出時間」。

其中一名死者路易絲經營寵物美容公司，報道指，一位長期客戶Luisa表示：「我希望人們會記住她們是出色、勤奮和善良的女性，而不是受害者。」

BBC廣播第五台節目主持人Mark Chapman向他的同事和好友約翰・亨特致以慰問。

在歐國盃英格蘭對陣荷蘭的賽前節目開始時，Mark Chapman忍着淚說道：「這是令人心碎的一天。」

「約翰・亨特是我們所有人的同事和朋友，這不僅是對現時BBC 5 Live的節目團隊而言，也是過去20年來所有曾與他一起共事，以及所有喜歡他精彩評述的人。」

英格蘭退役球星奧雲在其社交媒體上談到英格蘭對荷蘭的勝利時表示，「在舉國慶祝的同時，請大家想想約翰・亨特。我很多年未試過感到如此震驚。那些可憐的女孩們。真的太可怕了。」