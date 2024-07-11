BBC評述員妻女遭殘殺　英國大臣：將討論收緊《十字弓法》

英國倫敦一民宅7月9日發生使用十字弓的兇殺案，3名女子遇害，她們是英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員約翰．亨特（John Hunt）的妻子和2名女兒，26歲疑犯落網。事件震驚全國，內政部國務大臣翟偉紳（Dan Jarvis）表示，部長們正迅速審視有關十字弓的法律。



英國內政部國務大臣翟偉紳（Dan Jarvis）2024年7月11日表示，政府正迅速審視有關十字弓的法律。圖為在大笨鐘前飄揚的英國國旗（Getty）

英國1987年訂立的《十字弓法》（Crossbows Act 1987）僅禁止未滿18歲人士購買、出售、租用或擁有十字弓，意味只要符合年齡規定，購買者便不需要許可證，法例也禁止在缺乏理由下於公共場合攜帶十字弓。

BBC評述員妻女遭殘殺事件震驚英國，內政部國務大臣翟偉紳2024年7月11日表示，部長們正迅速審查有關十字弓的法律。圖為2016年7月11日，翟偉紳抵達倫敦出席記者會。（Getty）

《衛報》7月11日報道，翟偉紳表示，質疑現行《十字弓法》是否符合其目的。

翟偉紳告訴BBC，政府將非常仔細地審視並判斷法例是否合適，如果相關法規未能確保民眾的安全，當局將透過正當程序修改《十字弓法》。

天空新聞（Sky News）7月11日報道，前朝辛偉誠（Rishi Sunak）政府2月曾下令審查有關十字弓的立法並啟動為期8週諮詢，但後來由於英國大選，政府未有採取實際行動。

內政部發言人表示，現屆政府將密切留意2月諮詢期間徵集到的證據，以考慮是否對十字弓實行進一步的限制。

辛偉誠（Rishi Sunak）政府2024年2月曾下令審查有關十字弓的立法並啟動為期8週的諮詢。圖為辛偉誠2024年7月5日現身保守黨總部外（Reuters）

英國近年十字弓攻擊事件

2018年，吉爾默（Shane Gilmer）和懷孕的妻子薩格登（Laura Sugden）被鄰居用十字弓襲擊後死亡。

2021年聖誕節，遮日里（Jaswant Singh Chail）帶着十字弓闖溫莎堡，意圖刺殺當時仍在世的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。