英國監獄瀕逼爆　單人牢房囚2人　新政府擬宣布提前釋放部份囚犯

英國廣播公司（BBC）7月11日報道，英國政府12日將宣布提前釋放部份囚犯的計劃，以避免監獄人滿為患。司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）預計將宣布一系列緊急措施，以釋放監獄空間。



路透社10日報道，截至7月5日，英格蘭與威爾斯共有87,453名囚犯，較上一年的86,035名增加，據當地管理監獄人士估算，監獄容量上限是88,864人，意味相當接近逼爆。

報道指，英國很多監獄已經要在本來只為容納1名囚犯的牢房中，關押2名囚犯。英國新首相施紀賢曾批評英國監獄的問題是前朝保守黨政府的巨大失敗。

2023年9月7日，位於英國倫敦Wandsworth監獄的全景，一名涉嫌參與恐怖主義犯罪的前軍人Daniel Abed Khalife曾從這裏越獄。（Reuters）

BBC引述政府消息人士指，新上任工黨政府的主要應對措施是提前釋放那些已完成40%刑期的「標準確定刑期」的囚犯。

目前他們在完成50%的刑期後方能獲釋。性犯罪者和嚴重暴力犯罪者將無法參與這項計劃。

英國工黨政府大法官兼司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）2024年7月9日從唐寧街10號步行離開。（Reuters）

代表英格蘭和威爾斯95%監獄長的監獄長協會（Prison Governors’ Association）上週曾警告，英國的監獄將在數天內「逼爆」。

上任保守黨政府的司法大臣卓傲山（Alex Chalk）在受訪時表示，監獄人滿為患的原因之一是新冠疫情大流行，導致法庭案件被推遲和擠壓。

卓傲山同時指出，提前釋放囚犯將為新政府爭取到最多18個月的時間去處理問題。

英國工黨政府司法部國務大臣 (監獄、假釋及緩刑事務部長) 田柏舜（James Timpson）個人照片。（James Timpson個人官方網站）

新上台的工黨政府尚未公布對監獄的長期規劃，但由首相施紀賢任命、分管監獄的司法部國務大臣田柏舜（James Timpson）表明他將尋求改變做法。

田柏舜本身擁有一個修補鞋履的連鎖品牌，該品牌一直有僱用釋囚人士的政策。他早前接受訪問時主張，英國人過份沉迷於懲罰罪犯，現時至少有3分之2的在囚人士都不應該留在監獄，但他的說法也引起爭議。