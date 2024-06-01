新加坡航空事件才發生5天　土耳其航空飛機遇亂流有人脊椎骨折

新加坡航空（Singapore Airlines）編號為SQ321的班機從倫敦飛往新加坡的班機5月21日下午在途中遭遇亂流，須在曼谷緊急降落，事件中1死30傷，尚有不少人仍在醫院深切治療部留醫。



不料5天後，土耳其航空（Turkish Airlines）編號TK2320的航班發生同類事件，一名剛入職兩個月的機組人員在飛機顛簸之際被拋到艙頂，再重摔落，脊椎骨折。

土耳其《自由新聞》（Hurriyet Daily News）26日報道，遇上亂流的客機由空中巴士A321型客機執飛，它原定從伊斯坦布爾飛往伊茲密爾（Izmir）。

事件發生在機長廣播提醒乘客綁好安全帶不久，飛機遭遇嚴重亂流，隨後它迅速下降。正在工作機組人員被拋起，然後重重地摔在地，乘客全都被嚇壞了。

受傷的機組人員在飛機降落後隨即緊急送院。醫務人員證實，這名職員脊椎骨折。

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