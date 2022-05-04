歐盟控訴Apple Pay有壟斷嫌疑 NFC功能不開放 恐面臨1538億罰款
撰文：中關村在線
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近日，歐盟委員會已就Apple Pay壟斷問題發表聲明並提出異議。歐盟堅稱Apple限制了移動支付市場的競爭力，它為了確保自家的利益而限制/阻礙了開發人員使用NFC技術。
根據這一初步觀點，歐盟將進行更全面的調查。如果最終調查報告與這份早期報告一致，那麼Apple可能面臨高達其全球營業額 10% 的反壟斷罰款。
歐盟指Apple在電子支付市場上有壟斷嫌疑，NFC功能不開放成最大關鍵。
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據公開數據顯示，2021年Apple的全球總營收為1960億美元，其10%就是約1538億港元。再加上Apple拒絕開放App store應用側載以及拒絕更換Lightning接口，Apple面臨的罰款將會遠超這個數字。
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