習近平晤瓦努阿圖總理　同意升級中瓦全面戰略合作夥伴關係

中國國家主席習近平7月12日下午在北京人民大會堂會見正式訪華的瓦努阿圖總理薩爾維（Charlot Salwai）。雙方發表聯合聲明，一致同意升級兩國全面戰略夥伴關係，構建新時代中瓦命運共同體。



新華社7月12日報道，習近平對薩爾維長期以來為推動中瓦關係發展發揮重要作用表示讚賞。習近平指出，瓦努阿圖是中國在太平洋島國地區的好朋友、好夥伴。中瓦建交42年來，兩國友好歷久彌堅，在事關彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。

中方高度重視兩國關係發展，願同瓦方繼續加強高水平政治互信，高質量共建「一帶一路」，加強全天候、全方位友好合作，攜手構建新時代中瓦命運共同體。

中國國家主席習近平2024年7月12日下午在北京人民大會堂會見正式訪華的瓦努阿圖總理薩爾維（Charlot Salwai）。（新華社）

中方願同瓦方交流治國理政經驗，分享中國式現代化發展機遇，加強發展戰略對接、基礎設施、經貿投資、應對氣候變化等領域務實合作，鼓勵中國企業赴瓦努阿圖投資合作。中方將繼續向瓦努阿圖提供不附加任何政治條件的經濟技術援助，助瓦努阿圖朝向發展繁榮之路。

習近平強調，中國堅持大小國家一律平等，堅持義利相兼、以義為先，不尋求大國競爭，不謀求地緣勢力範圍，不干涉別國內政，不逼迫別國選邊站隊，始終站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊。

作為太平洋島國地區和平共處、共同發展的推動者和貢獻者，中方在聯合國的一票永遠屬於發展中國家。中國從推動構建人類命運共同體的角度看待和重視同太平洋島國關係，願繼續為島國經濟社會發展和民生改善提供力所能及的幫助，支持島國加快實現自主、可持續發展目標。

中國國家主席習近平2024年7月12日下午在北京人民大會堂會見正式訪華的瓦努阿圖總理薩爾維（Charlot Salwai）。（新華社）

薩爾維表示，瓦中建交42年來，兩國關係保持良好強勁發展。在習近平卓越領導下，中國發展取得偉大成就，國家保持團結穩定，正以中國式現代化推進民族復興偉業，瓦方深表欽佩。

薩爾維認為，習近平提出的三大全球倡議和構建人類命運共同體理念，對維護國際公平正義、促進共同發展意義重大。中國實踐和平共處五項原則，對瓦努阿圖這樣的小國一視同仁，充分體現平等和尊重。

他指瓦努阿圖政府堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部份，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方在涉疆、涉港、涉藏、人權、南海等問題上的立場。

瓦方希望學習借鑑中方治國理政經驗，與中國加強發展戰略對接，推進基礎設施、經貿等領域務實合作。瓦方願同中方密切國際多邊協作，推動構建瓦中命運共同體。