美媒：拜登若拒絕退選　9000萬美元捐款或遭凍結

《紐約時報》週五（7月12日）引述未具名消息人士的話報道，一些主要的民主黨捐贈者表明，若總統拜登（Joe Biden）繼續參選，捐贈者將暫停捐贈約9000萬美元。



此前一天，《紐約時報》引述三名知情人稱，拜登的一些顧問說，必須讓拜登明白他無法擊敗前總統特朗普（Donald Trump），而像副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人選才有望取勝。

三名消息人士說，這些顧問們認為拜登必須做出「痛苦的決定」，放棄尋求連任。他們近日一直在討論如何說服拜登退選，而且會向他保證，如果他退選，尋找替代人選的工作會按部就班地進行，而不會在民主黨黨內造成亂局。

不過，其中一名消息人士反映，沒有迹象顯示這些顧問已經向拜登提出退下的勸諫。

圖為美國總統拜登2024年7月11日在美國華盛頓舉行的北約75周年峰會期間舉行新聞發布會。（Reuters）

2024年7月4日，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

拜登週四（11日）嘗試在北約首腦峰會的國際場合，展示個人仍有能力作為民主黨的總統候選人，卻接連出現失誤，包括錯稱澤連斯基（Volodymyr Zelensky）為普京（Vladimir Putin）、把賀錦麗誤稱為特朗普等。這一失態很快就在社交媒體上被共和黨人放大，也進一步坐實了拜登的口誤傾向，引起民主黨人的擔憂，部分人開始要求拜登放棄尋求連任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

