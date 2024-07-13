美媒：拜登若拒絕退選 9000萬美元捐款或遭凍結
撰文：聯合早報
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《紐約時報》週五（7月12日）引述未具名消息人士的話報道，一些主要的民主黨捐贈者表明，若總統拜登（Joe Biden）繼續參選，捐贈者將暫停捐贈約9000萬美元。
此前一天，《紐約時報》引述三名知情人稱，拜登的一些顧問說，必須讓拜登明白他無法擊敗前總統特朗普（Donald Trump），而像副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人選才有望取勝。
三名消息人士說，這些顧問們認為拜登必須做出「痛苦的決定」，放棄尋求連任。他們近日一直在討論如何說服拜登退選，而且會向他保證，如果他退選，尋找替代人選的工作會按部就班地進行，而不會在民主黨黨內造成亂局。
不過，其中一名消息人士反映，沒有迹象顯示這些顧問已經向拜登提出退下的勸諫。
拜登週四（11日）嘗試在北約首腦峰會的國際場合，展示個人仍有能力作為民主黨的總統候選人，卻接連出現失誤，包括錯稱澤連斯基（Volodymyr Zelensky）為普京（Vladimir Putin）、把賀錦麗誤稱為特朗普等。這一失態很快就在社交媒體上被共和黨人放大，也進一步坐實了拜登的口誤傾向，引起民主黨人的擔憂，部分人開始要求拜登放棄尋求連任。
本文獲《聯合早報》授權轉載