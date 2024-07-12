拜登北約峰會2度口誤後　再被揭遲大到令意大利總理「大翻白眼」

美國總統拜登（Joe Biden）在北約峰會上2度出現口誤引起討論，沒想到同日上午還出現一段小插曲。



由於拜登遲到太久，有鏡頭捕捉到意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相當不耐、甚至「大翻白眼」的畫面，曝光後引起熱議。

美國總統拜登（Joe Biden）遲到太久，有鏡頭捕捉到意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相當不耐、甚至「大翻白眼」的畫面，引起熱議。（影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 8

《紐約郵報》報道，11日為北約峰會的最後1天，原定拜登要和北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）10點要抵達、展開行程。

然而兩人遲遲沒有現身，導致已經到場的各國領袖只能乾等40分鐘，其中意大利總理梅洛尼明顯不耐煩，更被拍到疑似翻白眼的樣子。

↓ 梅洛尼「翻白眼」、又做出查看手錶動作的片段，引起熱烈討論 ↓

【延伸閱讀】拜登被指「金魚佬」上身 作勢咬女童肩＋索吻 秒遭嫌棄畫面瘋傳

【延伸閱讀】拜登被指「金魚佬」上身 作勢咬女童肩＋索吻 秒遭嫌棄畫面瘋傳

點圖放大瀏覽：

+ 4

曝光的畫面中，可以見到梅洛尼和芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）交談時雙手抱胸，一邊轉頭張望、一邊將雙眼往上掀，狀似在翻白眼，同時嘴巴歪向一邊，臉部表情看起來相當不悅，不過隨後發現鏡頭在拍後便露出笑容。

目前尚不清楚梅洛尼當時正和其他領袖討論著什麼，不過疑似翻白眼的畫面曝光後引起討論，英國媒體《金融時報》更笑稱「梅洛尼翻了個完美的白眼」。

↓ 拜登在北約峰會出現口誤，包括把烏克蘭總統澤連斯基的名字誤說成普京 ↓

【相關圖輯】台海、以巴、移民政策 一個圖輯看清拜登與特朗普在5關鍵議題的立場

【相關圖輯】台海、以巴、移民政策 一個圖輯看清拜登與特朗普在5關鍵議題的立場（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 17

延伸閱讀：

熱翻！美實測生麵團放車內 「4hr全烤熟了」金黃蛋糕照曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】