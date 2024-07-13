聯合國：全球人口2080年代到頂　料世紀末人口低於預期

聯合國預計，世界人口將在未來50年或60年內繼續增長，在2080年代中期達到約103億的峰值，到本世紀末則會回落至約102億。



聯合國週四（7月11日）發布的世界人口展望報告顯示，預計2100年世界人口規模將比10年前的預期低6%，即減少約7億人。

報告預測，世界上人口最多的國家，如印度、印尼和尼日利亞的人口增長，將幫助世界人口在未來60年增加21億。預計2024年至2054年，包括安哥拉、中非共和國和剛果九國的人口將增加一倍。中國和日本等60多國的人口則已經達到峰值。

與此同時，全球人口平均預期壽命也在增加。根據報告，全球人均預期壽命2024年達到73.3歲，自1995年以來提高8.4歲。預計到2054年，全球人均預期壽命將達到77.4歲。到本世紀50年代末，全球半數以上死亡將發生在80歲或以上。

報告預測，即使在人口結構相對年輕的國家，65歲及以上人口的數量在未來30年內也會增加。到本世紀70年代末，全球65歲及以上人口的數量預計將達到22億，超過18歲以下人口的數量。

聯合國主管經濟和社會事務的副秘書長李軍華說，人口格局近年來發生很大變化。在一些國家，現在的出生率低於此前預期，還有一些高生育率地區的生育率下降速度略快。

全球人口老化・高中生：圖為2023年3月9日，圖為日本福島縣天榮村一所高中僅有的2名高中生畢業在上書法班，他們寫下的字句會被銘刻在石碑上。他們13日出席畢業禮，而這間學校也迎來關閉的命運。（Reuters）

全球人口老化：圖為2023年3月9日，圖為日本福島縣天榮村一所高中僅有的2名高中生畢業在上書法班，他們寫下的字句會被銘刻在石碑上。他們13日出席畢業禮，而這間學校也迎來關閉的命運。（Reuters）

近五分之一國家生育率達超低程度

在全球範圍內，現在的婦女平均比1990年前後少生一個孩子。將近五分之一的國家，包括中國、韓國、意大利和西班牙，生育率已達超低程度。

儘管如此，在低收入國家，早孕依然是一個挑戰。2024年有470萬名嬰兒是由18歲以下的母親所生，約佔全球嬰兒總數的3.5%

報告建議，進入重度老齡化階段的國家應考慮使用技術來提高各年齡段人群的生產力，提供更多終身學習和再培訓的機會，支持多世代勞動力，並為那些能夠並願意繼續工作的人創造延長工作年限的機會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

