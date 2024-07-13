英國監獄人滿之患　政府決定釋放部分囚犯「減壓」

英國政府7月12日宣布，完成四成刑期的囚犯可以獲釋，以紓緩監獄人多擠迫的情況。



天空新聞（Sky News）報道，司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，假如現在不採取行動，刑事司法系統或面臨崩潰，法律和秩序亦完全失靈，街頭搶掠和暴動情況將發生。

馬曼婷亦將問題歸咎於上屆首相辛偉誠（Rishi Sunak）和保守黨政府，指對方太過軟弱，亦迴避作出本可解決問題的艱難決定，導致公眾對國家如此情況全不知情。她表示，監獄人多擠迫，造成暴力問題增加，導致前線的監獄人員面臨風險。

施紀賢（Keir Starmer）政府指，上屆政府在去年10月至今年6月期間，一共釋放超過10000萬囚犯。

2023年9月7日，位於英國倫敦Wandsworth監獄的全景，一名涉嫌參與恐怖主義犯罪的前軍人Daniel Abed Khalife曾從這裏越獄。（Reuters）

英國工黨政府大法官兼司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）2024年7月9日從唐寧街10號步行離開。（Reuters）

除了犯嚴重罪行的人士外，英格蘭和威爾斯的在囚人士通常在完成一半刑期後可獲釋，但由今年9月開始，將放寬至完成40%刑期的囚犯。監獄官員協會（Prison Officers Association）估計，根據新計劃，大約5500名囚犯會在首幾個月出獄。

這些提早獲釋的囚犯出獄後需接受嚴格監管，包括佩帶電子監察設備和遵守宵禁等，假如違反出獄條件，他們需要再次返回監獄服刑。

英國司法部的數據顯示，自2023年以來，英格蘭和威爾斯的男子監獄使用率大部分時間達99%以上，而最新的數據更發現，截至8日，全國的監獄只有708個空位，比最低緩衝的1425個空位少於一半。