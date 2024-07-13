Elon Musk重金捐款挺特朗普　意在左右2024美國總統大選

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已向一個為美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）助選的超級政治行動委員會捐款，表明這位世界首富為在美國政壇上打下自己的烙印放出了一記大招。



知情人士透露，馬斯克向一個名為America PAC的低調組織捐了款。目前尚不清楚他掏了多少錢，但知情人士形容金額巨大。該委員會下一次需披露捐贈名單的時間是7月15日。

此舉突顯這位以2,636億美元身家在彭博億萬富豪指數佔據榜首的科技巨頭日益增強的影響力，也彰顯了一個自詡為寧願置身於政治之外的政治獨立人士如何實現向經常使用自己名下X社交媒體平台支持右傾觀點並攻擊民主黨的人物轉變。

美國總統拜登2024年7月12日在密歇根州底特律的競選活動中發表演說。（Reuters）

馬斯克掏腰包前特朗普在籌資金額上已超過了他的競爭對手拜登（Joe Biden），因為財大氣粗的華爾街和企業金主紛紛解囊。與此同時那場災難性的辯論導致民主黨金主收起了支票簿，致使拜登新的資金來源日漸枯竭。

馬斯克尚未公開支持任何一位2024年大選的候選人。他今年早些時候表示估計不會為特朗普或拜登的競選活動提供資金。但他現在打開錢包的決定給自己創造了一個成為共和黨重要金主的機會。

特朗普的競選團隊不予置評。

America PAC財務主管Chris Gober不予置評。

美國前總統特朗普的女婿庫許納（Jared Kushner）曾被人看到與馬斯克一起觀看世足賽。馬斯克與特朗普家族關係密切，由此可見一斑。（Getty）

《華爾街日報》5月29日引述消息人士報道，特朗普假如贏得11月的總統大選，他考慮聘請馬斯克為政策顧問。

報道指，特朗普及馬斯克曾討論如何就經濟和邊境安全政策提出「正式意見和影響力」。

馬斯克亦向特朗普提及運用影響力，遊說主要美國商界領袖、包括美國投資大亨Nelson Peltz不支持現任總統拜登（Joe Biden）的活動，以及資助一個以數據為主導、防止選民詐騙的計劃。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）、社交媒體X（前稱Twitter）和SpaceX行政總裁馬斯克於2023年11月1日英國布萊奇利園（Bletchley Park）舉行人工智能安全峰會首天，與其他與會代發表演說。（Reuters）

特朗普團隊指，只有特朗普才可以決定每個人在白宮團隊所扮演的角色。

馬斯克近年明確與共和黨較為友好，他曾公開批評拜登的移民、電動車及關稅政策，但表明不會向對方或特朗普捐款，而是利用自己的影響力爭取支持，阻止拜登連任。