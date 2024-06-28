特朗普拜登電視辯論登場　近4年來再度交鋒｜美國大選・持續更新

美國2024年總統選舉候選人首場電視辯論6月27日在搖擺州佐治亞州（Georgia）舉行，尋求連任的民主黨人拜登（Joe Biden）和前任總統、共和黨人特朗普（Donald Trump），時隔近4年再次面對面交鋒。拜登與特朗普都已抵達會場。



0853 拜登及特朗普已先後抵達會場。特朗普在長期效力他的助理簇擁下現身，不過特朗普的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）並不在場。

在辯論開始前，兩人在社交媒體率先「開戰」，特朗普在Truth Social稱：「拜登是對民主的威脅，也是對我們國家本身生存和存在的威脅！！！」

特朗普2024年6月28日在Truth Social稱：「喬·拜登是對民主的威脅，也是對我們國家本身生存和存在的威脅！！！」（網頁截圖）

拜登則在X發布影片，稱特朗普不適合當總統。在影片中，前副總統彭斯（Mike Pence）稱，「憑良心」，他不能支持特朗普，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）則稱，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和朝鮮領袖金正恩在內的領導人已「做好充分準備利用」特朗普。

時間地點

美國2024總統大選的首場電視辯論27日晚9時於美國有線新聞網絡（CNN）在亞特蘭大（Atlanta）的總部一個攝影棚舉行，美國有線新聞網絡、霍士新聞（Fox News）和美國廣播公司（ABC）等傳媒都會進行直播。辯論將持續90分鐘，中間只有2段廣告。

圖為2024年6月27日，美國前總統特朗普抵達亞特蘭大。（Reuters）

圖為2024年6月27日，美國總統拜登抵達佐治亞州。（Reuters）

主持人

美國有線新聞網絡（CNN）派出資深主播塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）共同主持2024大選首場電視辯論。他們都擁有豐富的辯論主持經驗，塔珀主持過2015年第一場共和黨總統辯論和2020年最後一場民主黨總統辯論，巴什主持2016年的6場總統初選辯論和2020年的2場總統初選辯論。

美國2024年總統選舉候選人首場電視辯論2024年6月27日在搖擺州佐治亞州（Georgia）舉行，尋求連任的民主黨人拜登（Joe Biden）和前任總統、共和黨人特朗普（Donald Trump），時隔近4年再次面對面交鋒。（Reuters）

辯論重點

這是美國史上第一次由現任總統和前總統進行的總統辯論，辯論將聚焦於拜登和特朗普在移民、墮胎、加沙戰爭等議題上的觀點。

這次辯論採用新的規則和形式，包括不會有現場觀眾，以及當一方正在發言時，另一方的麥克風將被靜音。