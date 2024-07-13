特朗普副手是他？美媒：共和黨大會「出場序」暗藏玄機

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）接受提名，最遲15日公布副手人選。美國新聞網站Axios在7月11日報道。從大會發言次序看來，他的副總統人選很可能是俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）。



共和黨7月15至18日舉行全國代表大會，特朗普提出自己的副手人選後，這名副手17日將在會上發言。

美國共和黨籍參議員萬斯（J. D. Vance）2024年6月27日來到首場美國總統電視辯論會舉行的場地，即美國有線新聞網絡（CNN）位於亞特蘭大的總部，並向媒體發表講話。（REUTERS/Marco Bello）

報道指，特朗普長子、大力支持萬斯的小特朗普（Donald Trump Jr.）發言後，便是萬斯出場發表講話。Axios分析，大會的發言順序是迄今為止最明確的迹象，表明他最有可能被任命為副總統候選人。

2023年9月12日，俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）在美國華盛頓國會大廈被記者拍攝到。（Reuters）

萬斯2016年曾批評特朗普，現已轉成他最堅定的支持者之一。在他的支持下，萬斯2022年順利當選俄亥俄州參議員。

2024年7月9日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在美國佛羅裡達州的高爾夫度假村舉行競選集會並發表講話。（Reuters）

另外兩位呼聲最高的人選分別是北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）。