特朗普副手是他？美媒：共和黨大會「出場序」暗藏玄機
撰文：劉耀洋
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美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）接受提名，最遲15日公布副手人選。美國新聞網站Axios在7月11日報道。從大會發言次序看來，他的副總統人選很可能是俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）。
共和黨7月15至18日舉行全國代表大會，特朗普提出自己的副手人選後，這名副手17日將在會上發言。
報道指，特朗普長子、大力支持萬斯的小特朗普（Donald Trump Jr.）發言後，便是萬斯出場發表講話。Axios分析，大會的發言順序是迄今為止最明確的迹象，表明他最有可能被任命為副總統候選人。
萬斯2016年曾批評特朗普，現已轉成他最堅定的支持者之一。在他的支持下，萬斯2022年順利當選俄亥俄州參議員。
另外兩位呼聲最高的人選分別是北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）。
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