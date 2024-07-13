波蘭空軍綵排嚴重空難 教練機墜地爆炸拉出一條「火龍」
撰文：許懿安
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波蘭空軍7月12日發生墜機事故，一架M-346教練機在綵排花式飛行時發生意外，它的機頭突然向下、接近垂直撞擊地面。疑是機身殘骸的部份向後噴飛，還出現一條「火龍」，畫面令人痛心。
發生教練機墜機事故。一架由少校羅伯特（Robert）駕駛的M-346教練機在進行桶滾（Barrel Roll）飛行時，突然朝地面俯衝，幾乎是垂直地撞擊地面。
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M-346教練機是波蘭最新的特技飛行隊，2023年才剛成立，並在該國最大的航空展拉多姆航展上首次亮相，豈料12日發生這宗意外。為確保參與者的安全，相關表演活動也被取消。軍方已就事件展開徹底調查。
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他的同僚為羅伯特離世深感悲痛。他生前有「殺手」的綽號。他是波蘭空軍中備受尊敬、有卓越成就的機師，並飛行時數超過2,000小時。他也是波蘭第一位駕駛M-346教練機超過1,000小時的機師。
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