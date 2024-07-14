特朗普遇刺｜消息指槍手為白人男性　伏屍天台影片曝光

美國前總統特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間，遭狙擊手槍擊，右耳中槍，已經出院。槍手當時在逾百米外一處建築物頂部伏擊，不在會場之內。



消息人士稱，槍手被確認為白人男性，處於距離特朗普講台約四百呎外的屋頂高處位置。槍手的位置不在會場保安範圍內，使用的是狙擊步槍。在他開槍不久後，特勤局人員便迅速將他擊斃。另有消息指，槍手為一名20多歲男子，是賓夕法尼亞州本地人。

槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。

會場內有三名觀眾中槍——一死兩危殆。有目擊者指，當時場內響向槍聲，身邊一名男子倒地，一部分人恐慌推撞，但另一部分仍不知道發生什麼事。

德州眾議員羅尼傑克遜（ Ronny Jackson ）表示，他的侄兒槍擊現場是其中一名傷者。 傑克遜在接受福克斯新聞採訪時表示，「一顆子彈擦過他（侄兒）的脖子，割傷了他的脖子流血。」在集會期間，他的侄兒在「總統右側的朋友和家人圍欄裏，位置稍低」。

消息人士透露，目前尚不清楚週六的槍擊事件將對定於周一在密爾瓦基（ Milwaukee ）舉行的共和黨全國代表大會的保安計畫產生什麼影響。但特朗普顧問稱，特朗普仍打出席。