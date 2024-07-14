特朗普遇刺足本還原：一個習慣讓他躲過子彈　可憐觀眾頭部中彈死

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日出席競選活動期間遭槍手襲擊，所幸他只是右臉及右耳受傷。這驚險一幕網上瘋傳之際，人們更想知道槍擊響起後台上發生什麼事。香港01彙整最新資訊，為讀者還原現場實況：



根據現場影片，台上傳出槍聲後，特勤局人員還火，片中傳出有人聲說「槍手倒下」，之後一名特勤人員撲上台趕到特朗普身邊，將已蹲在講台下的他拉起身，之後一堆特勤人員趕到，成為「人肉盾牌」將他包圍保護起來：

美國廣播公司（NBC）事後採訪到現場目擊者Joseph，他表示槍手開槍後，現場有一名男性支持者中彈、當場死亡。特朗普同時躲過一劫。

NBC報道，身為醫生的Joseph是第一次參加特朗普的造勢活動。他說，事發時，特朗普演講才開始數分鐘，講台左後方的觀眾席上接連傳出槍聲，嚇得特朗普立即「縮低」、蹲在講台下，又用手捂住右耳。特勤局人員第一時間衝上台，將特朗普緊緊包圍起來。

由美國《紐約時報》攝影師拍下的照片，拍到槍手的子彈飛過特朗普頭部後方：

Joseph稱，「我在現場聽到8至11聲槍響，前面至少7次槍擊射中人，我身旁的男人後腦勺中彈，倒在了觀眾席底部當場死亡，現場還有另一名女子的前臂和手好像中彈了。」當時州警和特警隊迅速將觀眾席上的人疏散，並將中彈的人抬到觀眾席後的帳篷內進行急救。

槍聲響起後，現場一片混亂，很多人還以為是放鞭仗。Joseph稱，他能辨別出槍聲，又看見特朗普耳部受傷，「當我看到他被擊中時，他似乎在向旁邊看，子彈擦過他的耳朵。」他補充說，槍聲似乎是從特朗普身後傳來的，但具體方向不清楚。

從特朗普以往出席公開集會及演說的照片和影片可見，他常常側身或將頭朝向一側說話，這個跟不少演說者不同的習慣，想不到會在今日讓他撿回一命。

網上流傳槍手伏屍樓頂的照片及影片。警方事後來到樓頂處理：

特朗普雖然受傷，但經治理後已出院，他會在本週將宣布他的副總統人選，並在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會上發表講話。