特朗普遇刺　FBI證實疑犯為20歲男子Thomas Matthew Crooks

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間，現場傳出槍聲，特朗普疑遭碎片所傷，臉上有血，他之後出院。聯邦調查局（FBI）7月14日證實，涉案男子為20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）。



路透社14日報道，根據賓夕法尼亞州選民紀錄，疑犯是註冊的共和黨人（registered republican）。

據美媒較早前引述消息人士稱，槍手被確認為白人男性，處於距離特朗普講台約四百呎外的屋頂高處位置。槍手的位置不在會場保安範圍內，使用的是狙擊步槍。在他開槍不久後，特勤局人員將他擊斃。

槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。

會場內有三名觀眾中槍——一死兩危殆。有目擊者指，當時場內響向槍聲，身邊一名男子倒地，一部分人恐慌推撞，但另一部分仍不知道發生什麼事。

德州眾議員羅尼傑克遜（Ronny Jackson）表示，他的侄兒槍擊現場是其中一名傷者。 傑克遜在接受福克斯新聞採訪時表示，「一顆子彈擦過他（侄兒）的脖子，割傷了他的脖子流血。」在集會期間，他的侄兒在「總統右側的朋友和家人圍欄裏，位置稍低」。

消息人士透露，目前尚不清楚週六的槍擊事件將對定於周一在密爾瓦基（ Milwaukee ）舉行的共和黨全國代表大會的保安計劃產生什麼影響。但特朗普顧問稱，特朗普仍打算出席。