狙擊特朗普的「數理優異生」疑犯Thomas Matthew Crooks身份曝光

美國聯邦調查局 （FBI） 7月14日證實，20歲的白人男子克魯克斯 (Thomas Matthew Crooks，暫譯）是13日襲擊美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的疑犯。



克魯克斯涉嫌向正在台上舉行演說的特朗普連開多槍，後被特勤局（US Secret Services）的工作人員擊斃。

聯邦調查局表示正努力釐清嫌犯的犯案動機，案中1名集會參加者死亡，另外2名與會者重傷，特朗普的耳朵受傷，但已無大礙並出院。

2024年7月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州出席競選活動遇刺後，乘搭飛機回到新澤西。他在落機時向鏡頭揮手。（X@margommartin）

賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）的選民紀錄顯示克魯克斯是登記選民，紀錄顯示他為共和黨選民。11月5日舉行的總統選舉，將是克魯克斯第一次在符合投票年齡的情況下參加總統大選投票。

克魯克斯的住所距離槍擊事件發生地點巴特勒（Butler）約1小時車程，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）表示，由於「特殊的安全理由」，他們封閉克魯克斯居住地伯特利公園（Bethel Park，暫譯）上空的空域。

克魯克斯17歲時曾向一個名為ActBlue的組織捐贈15美元（約117港元）。這是一個為左翼和民主黨政治家籌款的政治行動委員會。

2024年7月13日，涉嫌槍擊美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的20歲白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）在事發後被擊斃，躺臥在一座屋頂上。（X@Faytuks）

根據2021年的聯邦選舉委員會文件，這筆捐款給了名為「進步投票項目」（Progressive Turnout Project）的項目，這全國性的團體致力鼓勵民主黨人去投票。該團體並沒有回覆路透社對他們的查詢。

克魯克斯53歲的父親馬修 (Matthew Crooks) 告訴美國媒體，他在試圖弄清楚到底發生了什麼事，並會在與執法部門談話後，再向媒體談及他兒子的事。

據Pittsburgh Tribune-Review報道，克魯克斯2022年畢業於伯特利公園高中 （Bethel Park High，暫譯）。他曾獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的500美元（約3900港元）「明星獎」。

《紐約時報》的報道援引一個2022年畢業典禮的影片，可見到克魯克斯在掌聲中領取高中畢業證書。網路上發布的畢業典禮影片中，可以見到克魯克斯戴著眼鏡，身穿黑色畢業禮服並與學校管理層合影。但路透社稱無法即時核實該影片的真確性。

執法官員7月13日表示，克魯克斯在事發現場並沒有攜帶任何身份證明，因此不得不透過其他方法來識別他的身份。

2024年7月13日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普因槍擊受傷後，聯邦調查局與賓夕凡尼亞州警方召開新聞發布會，聯邦調查局匹茲堡辦公室主管Kevin Rojek發表講話，行動副專員George Bivens中校和賓夕法尼亞州警方Christopher Paris上校在場。（Reuters）

聯邦調查局負責調查此案的特工Kevin Rojek，在事發後首個記者會上表示，「我們現在正在比對照片，我們正努力運用他的DNA並獲得生物識別進行確認。」

《今日美國》（USA Today）報道指，數十輛執法機構車輛停泊在克魯克斯選民登記住址外。來自美國煙酒、槍械及爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）的探員在現場進行調查，現場還有一隊拆彈小組待命。

嫌犯克魯克斯的住所被黃色膠帶包圍，現場還停泊着一輛阿勒格尼縣（Allegheny County）的警車。

《今日美國報》訪問當地一名居民Dan Maloney ，他對整件事表示震驚，「居然有人幹出這種事情，簡直是瘋狂。」

據路透社報道，他們暫時無法識別任何嫌犯Thomas Crooks的社交媒體帳號或貼文。社交媒體Facebook和Instagram的母公司Meta，並沒有回覆路透社就是否已經移除任何嫌犯社交媒體帳戶的查詢。