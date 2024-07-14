特朗普遇刺｜家族2人死於暗殺　甘迺迪侄子稱政要遇刺影響大

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在競選集會上遇刺受傷後，獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）14日受訪時提起他的父親、參議員羅伯特甘迺迪（Robert F . Kennedy） 和伯伯、已故前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）被暗殺的經歷。



美國媒體NewsNation7月14日引述小羅伯特甘迺迪稱，他與他的家人經歷過同樣的事；他指的是他父親羅伯特甘迺迪1968年遇刺一事。

他說父親死在洛杉磯時，他和他在一起；他明白重要政治人物遇刺對美國，或對全國所有人造成的影響。

我向人們傳達的訊息是所有人都需要放棄暴力。不僅需要放棄暴力，還需要放棄仇恨和尖酸刻薄。

獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪於2024年3月26日在美國加州發表講話。（REUTERS）

羅伯特甘迺迪1968年時任聯邦參議員，當時他剛剛贏得加州和南達科他州（South Sakota）初選而有望獲得民主黨的美國總統候選人的提名資格，他在美國洛杉磯向支持者發表演講後遭槍殺。

此前數年，小羅伯特甘迺迪的伯伯、時任美國總統約翰甘迺迪1963年在德州達拉斯為造勢乘車巡遊時遇害，當時一大群市民排隊迎接乘車穿過街道的總統和他的妻子。

美國海軍陸戰隊成員Lee Harvey Oswald被指開槍擊中甘迺迪頸部，然後再開第二槍，擊中甘迺迪後腦。他最終傷重不治。

2023年10月9日，小羅伯特甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 於費城宣布，以獨立候選人身份參加2024年總統選舉。（Reuters）

小羅伯特甘迺迪補充，他認為當前的政治時刻與1960年代有相似之處，當時他的父親、叔叔和民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King, Jr.）在政治和種族動盪加劇的情況下被殺。他指出，1960年代可能是自內戰以來，美國史上最分裂的時期，然而今天美國社會又回到那種政治環境。