特朗普遇刺｜疑兇車有爆炸裝置　家有炸彈材料　槍由父親合法所購

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間，現場傳出槍聲，特朗普右耳受傷、臉上有血。綜合聯邦調查局（FBI）及媒體於14日指出，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）為共和黨選民，但亦曾向與民主黨有關的委員會捐款。另外，路透社指集會中不幸中槍喪生的死者，家人在Facebook確認為一名50歲男子。



美國《華爾街日報》同日援引未透露姓名的消息人士的話報道稱，當局在克魯克斯車上發現爆炸裝置。該報和美國廣播公司新聞（ABC）都報道，克魯克斯使用的槍是他父親買的。美聯社亦引述執法官員的話稱，疑犯車內和家中均發現製造炸彈的材料。

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事後特勤局保安引來特朗普支持者批評，指該部門拒絕為特朗普方面要求安排額外維安。特勤局發言人14日發聲明否認，指拒絕額外維安的說法絕對錯誤的，稱最近已為特朗普的安全人員提升資源。

據美媒較早前引述消息人士稱，槍手被確認為白人男性，處於距離特朗普講台約四百呎外的屋頂高處位置。槍手的位置不在會場保安範圍內，使用的是狙擊步槍。在他開槍不久後，特勤局人員將他擊斃。

槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。