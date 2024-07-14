美國特工欲護送離場急得「頭頂出煙」　特朗普堅持：讓我把鞋穿好

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）一場造勢大會上遇刺，特勤局人員極速從後撲出保護。從美媒發14日發布影片可清楚聽見在這生死關頭特朗普與特勤局人員的對話。由於講台沒有關上咪高峰，外界將有關內容盡收耳中，部份令人啼笑皆非。



美媒發布的現場影片顯示，特朗普堅持要穿好鞋才從講台離開：

特朗普站在大舞台上發表演說時，現場突然響起槍聲。他蹲到講台下，特勤局的特工一擁而上緊緊包圍他。 其中一名特工喊道，「趴下，趴下，趴下，」。然後現場又傳出一下槍聲，影片錄下現場支持的尖叫聲。

幾名特勤局特工看來是已確認現場相對之前安全，其中一人向特朗普說「站起來」。另一名特工則喊道，「樓梯準備好了，樓梯準備好了。」

特朗普遇刺：特勤局人員蜂擁而上包圍特朗普，護送他離開。(Reuters)

其後更多特工走上講台，其中一些拿着突擊步槍。背景中的特朗普支持者看起來很震驚，不有些人用手機拍攝。

當聽到槍手被擊倒後，特朗普和特工站了起來。他們的對話內容如下：

特朗普：讓我穿上鞋，讓我穿上鞋。

男特工：我掩護您，先生，我掩護您，先生。

特朗普：讓我穿上鞋。

另一名男特工：等等，您的頭都流血了。

男特工：先生，我們必須撤離到車上。

特朗普：讓我穿好鞋再去。

女特工在談論鞋子之前說了一聲「好吧」。

特朗普：等等，等等，等等。

負傷的特朗普在準備好後向群眾舉起拳頭，並說了3遍「鬥爭」（fight）一詞，這一舉動贏得支持者的歡呼。

特朗普遇刺：特朗普高舉拳頭，向支持者示意，現場起哄高叫「USA！USA！」。(Reuters)

當群眾不斷高喊「美國」（USA）一詞時，特朗普在特勤局團隊的簇擁下撤離講台，步向他的專車。

特朗普在這危急關頭仍堅持穿鞋的言行，網民熱烈討論，大肆揶揄：

有網民「忍不住手」改圖，將他的競選標語改成：讓我把鞋穿好

有網民即時「回帶」他2024年2月17日在費城發布一款金色高筒運動鞋，在發布後幾個小時就銷售一空。

有創意的網民做出「別出心裁」的改圖，令人一看就想笑：