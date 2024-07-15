特朗普遇刺｜50歲前義務消防員中彈亡　以身保護妻女被譽英雄

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間，現場傳出槍聲，特朗普右耳受傷、臉上有血，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）已被擊斃。集會上有一名參加者不幸中槍死亡，家人7月14日在Facebook上發布的消息，確認死者為50歲康佩托雷（Corey Comperatore，暫譯），賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）形容他為英雄，為保護妻女而罹難。



死者的姊姊在帖子中稱，「特朗普的集會奪走了我弟弟康佩托雷的生命。（槍手）對一個人的仇恨，奪走了我們最愛的人的生命。 」他的家人透露，他當時以身體保護在旁的幼女和妻子免受槍擊。

死者的女兒艾莉森（Allyson，暫譯）在社交媒體上寫道：「他作為現實生活中的超級英雄去世了。」艾莉森指出，她和母親很快就被康佩托雷推至地上，並保護她們免受子彈所傷，「他真的很愛我們，願意為我們擋子彈。」

據《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）報道，康佩托雷曾擔任賓夕法尼亞州水牛城鎮（Buffalo Township）義務消防隊隊長。

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聯邦調查局（FBI）及媒體於14日指出，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）為共和黨選民，但亦曾向與民主黨有關的委員會捐款，犯案動機尚待調查。

據美媒較早前引述消息人士稱，槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。在他開槍不久後，特勤局人員將他擊斃。